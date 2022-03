Pac, Scordamaglia: Crisi che sarà più lunga e duratura del Covid. Per 25 anni abbiamo smantellato produzione energetica e alimentare

“Nessuno poteva immaginare una guerra ma non ci volevano dei premi Nobel per capire che se smantelli la produzione energetica per venticinque anni appena poi arriva una crisi ne paghi le conseguenze. Lo stesso vale dopo aver smantellato per venticinque anni la produzione agroalimentare, era ovvio andare incontro ad una crisi come quella attuale. La Cina è da ottobre che stocca il 60% della produzione alimentare globale di cereali ed è oggi l’unica che può rivolgersi ai paesi del nord Africa e del medio oriente, che hanno stock limitati, come quello del Libano per sole due altre settimane. Governi che fondano il proprio consenso sull‘alimentazione. Abbiamo fatto una Pac che poteva costituire il meglio che si poteva, cercando di far convivere l’esigenza di sostenibilità con quelle di produzione. Nel frattempo però è cambiato il mondo, c’è una crisi di carenza alimentare e di prezzi che non tornerà indietro. Sarà più difficile del covid, avremo effetti più duraturi. Per questo aiuti di stato che hanno un limite di 35mila euro ad azienda agricola sono ridicoli.”

Così Luigi Scordamaglia, Presidente di Assocarni e di Filiera Italia, nel corso del convegno organizzato da Eunews sulla Pac e il futuro dell’agroalimentare europeo.

“Qualcuno pensa che non ci sarà più bisogno della pac dopo il 2027 ed è sbagliato. Abbiamo fatto una pac subordinata alla Farm to Fork, questo è stato un atto della commissione e non c’è stato alcun trilogo o discussione democratica e neppure una valutazione d’impatto. Sappiamo però che ci sarebbe un calo produttivo di alcune filiere del 25% ed un aumento dei prezzi del 40%.”