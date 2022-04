Pac, Ue dopo aver stravolto piano italiano con 244 punti, pubblica documento su operato stati membri. Eccolo. Europa sempre meno autosufficiente

244 punti con cui la Commissione europea stravolge il Piano strategico nazionale presentato dall'Italia e con cui ribadisce la necessità di una transizione ecologica pur raccomandando di sostenere la capacità produttiva. Ma che, di fatto, sembra proseguire nella direzione di una sempre maggiore dipendenza alimentare dai Paesi extra Ue.

Dalle osservazioni di Bruxelles al lavoro italiano per l'attuazione della Politica agricola comune 2023-2027, Il piano, nella sua forma attuale, non è sufficiente.

E dopo l'invio della lettera da parte di Bruxelles al Mipaaf, la Commissione Ue pubblica un documento di riflessione su come i 27 paesi membri stanno affrontando la riforma della Pac 2013 2017.

Senza citare espressamente l'Italia, è confermato il giudizio critico nei confronti del Psn italiano che deve essere completato su capitoli di fondamentale importanza.

In particolare dalla lettura svolta da AGRICOLAE, il nostro paese dovrà rafforzare la convergenza interna dei pagamenti diretti della Pac, integrare e modificare gli ecoschemi e le misure agroambientali affidate alle regioni per dimostrare in modo chiaro e convincente il raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità, migliorare in particolare la biodiversità, il sequestro del carbonio e la dispersione dei nutrienti. E infine la gestione razionale delle risorse idriche.

Puntuali osservazioni sono state formulate anche sulle scelte italiane in riferimento agli interventi nelle aree rurali: Bruxelles ritiene che quanto stanziato finora non sia sufficiente.

Tra le questioni invece uscite indenni dalla valutazione Ue si evidenziano il sistema di gestione del rischio, e l'ecoschema numero uno riguardo alla zootecnia, ovvero la riduzione antibiotici negli allevamenti. Dubbi della Commissione però sul sostegno accoppiato alla zootecnia.

Per il resto il nostro ministero, le regioni e le provincie autonome dovranno lavorare intensamente nelle prossime settimane.

La Commissione osserva che numerosi elementi del piano, descritti nelle sezioni successive, sono mancanti, incompleti o incoerenti; non è pertanto possibile effettuare una valutazione approfondita della coerenza tra l'analisi SWOT, le esigenze individuate e la strategia, né dell'ambizione e dell'accettabilità del piano. In particolare, in assenza di target finali quantificati per gli indicatori di risultato, non è possibile valutare l'adeguatezza e il livello di ambizione della logica di intervento proposta per ciascun obiettivo specifico. La Commissione sottolinea l'importanza dei target finali fissati per gli indicatori di risultato quale strumento chiave per valutare l'ambizione del piano e monitorarne i progressi. Tali target finali devono essere precisi, tenere conto di tutti gli interventi pertinenti e definire un livello di ambizione adeguato in linea con le esigenze individuate. Analogamente, le incoerenze nelle informazioni finanziarie (descrizione degli interventi e tabelle finanziarie) rendono particolarmente difficile valutare il rispetto dei massimali e delle dotazioni. L'Italia è invitata a compilare adeguatamente tutte le sezioni e gli elementi del piano vuoti o incompleti.

