Pace fiscale, Coldiretti Toscana: entro il 30 aprile le domande per la rottamazione cartelle 2023

Dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2023 le richieste per aderire alla misura prevista dalla cosiddetta “pace fiscale”: la definizione agevolata per i debiti affidati all’Agenzia per la Riscossione (ex Equitalia) iscritti al ruolo dal 01/01/2000 al 30/06/2022 che permette di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, di abbattere gli interessi passivi (anche di mora) e le sanzioni (comprese quelle aggiuntive dovute sui debiti previdenziali). A ricordarlo è Coldiretti Toscana nel mettere a disposizione dei cittadini per informazioni o delucidazioni le sedi territoriali anche in merito allo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro e alla definizione di comunicazione di irregolarità.

La legge 197/2022 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. La domanda di definizione agevolata dovrà essere presentata nell’apposita area sul sito https://www. agenziaentrateriscossione.gov. it/it/.

Per ogni chiarimento gli uffici di Coldiretti Toscana sono a disposizione dei cittadini. Sul sito www.toscana.coldiretti.it sono presenti le risposte alle domande più frequenti in merito alla rottamazione-quater.