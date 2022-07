Paesaggi rurali, Agnoletti: valore aggiunto del nostro paese non replicabile dalla concorrenza – VIDEOINTERVISTA

"Il protocollo significa che questi paesaggi e gli enti che li rappresentano prendono in mano il loro destino, perché il registro nazionale è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e questo ha fatto crescere in questi territori la presa di coscienza del proprio valore, per incidere nella realtà economica, sociale e ambientale. Questa associazione si inserisce nell'attuale contesto con i nostri "gioielli di famiglia", siamo in presenza del più vero e autentico valore aggiunto, non replicabile dalla concorrenza e siamo in presenza a qualcosa che può rispondere all'attuale crisi alimentare".

Così ad AGRICOLAE il Prof. Mauro Agnoletti, Titolare della Cattedra UNESCO sul patrimonio dei paesaggi agricoli, in occasione della firma del protocollo per la nascita dell'Associazione dei Paesaggi rurali di interesse storico organizzata oggi a Roma.

"Abbiamo il 74% del territorio italiano che è occupato da agricoltura che potremmo definire tradizionali, che essendo state abbandonate e non supportate, sono entrate in recessione economica. Questo a fatto si che concentrando la produzione delle commodities in poche aree del paese, non abbiamo più quei territori che servivano da cuscinetto che servivano proprio in un momento come questo. Mantenere le agricolture di questi territorio consente di avere una riserva, sia che andiamo incontro a fattori politiche ambientali".