Pagamento aiuti, Comagri Camera. Battistoni: Intraprese iniziative per risoluzione ritardi e autorizzazione pagamenti

La Commissione Agricoltura ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Risponde il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni

Su erogazione aiuti per danni a produzioni agricole e zootecniche:

I mancati pagamenti delle domande di aiuto finora presentate sono ascrivibili a problematiche riscontrate in fase di controllo. Circostanza che ha consentito all’amministrazione di procedere solo al pagamento delle domande veramente ammissibili. Per superare almeno temporaneamente tale criticità nell’avviso pubblico 2018/2019 è stata introdotta la possibilità di un acconto al beneficiario fino al 40% della spesa premi sostenuta, sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva e confermando la possibilità di erogare l’aiuto al consorzio di difesa che ha anticipato il premio su delega del beneficiario.

Sono state intraprese una serie di altre iniziative volte alla risoluzione delle problematiche che hanno rallentato i pagamenti, attivando nuove modalità di dialogo tra le banche dati di altri soggetti pubblici, in particolare Inps. Sono in corso di implementazione in Sian le procedure per consentire l’autorizzazione al pagamento delle domande parzialmente ammissibili. Per quanto attiene la zootecnia sono stati affidati i controlli istruttori in relazione alle diverse tipologie di allevamento assicurate, per ottimizzare le verifiche sulla consistenza aziendale in base alla banca dati nazionale zootecnica.

Sono infine programmati ulteriori pagamenti inerenti sia alle campagne 2015-2018 per lo smaltimento carcasse che per la campagna 2018 per le strutture aziendali.