Pallottini a Di Pisa: Mercati all’Ingrosso compatti per sostenere il comparto

Qui di seguito la risposta del presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, alla lettera aperta del presidente nazionale di Fedagromercati, Valentino Di Pisa.

Caro Di Pisa

mai come in questo periodo i Mercati hanno fornito una prova di compattezza per rispondere alle diverse crisi - da te ben riassunte nella lettera aperta che ci hai inviato - che il comparto deve affrontare.

Lo stiamo facendo da mesi ritrovandoci costantemente nella “cabina di regia” che abbiamo costruito come Italmercati, avviando progetti concreti sempre a sostegno dei Mercati e di chi vi opera, nonché dei consumatori e del mondo agricolo che rappresentano gli interlocutori fondamentali per garantire lo sviluppo delle nostre imprese.

La rete dei Mercati agroalimentari all’Ingrosso facenti parte di Italmercati “muove” ogni anno oltre 10 miliardi di euro che rappresentano una fetta non trascurabile del sistema agroalimentare italiano. Proprio per difendere le oltre 2500 imprese e i 300mila occupati all'interno delle nostre strutture, abbiamo dato vita allo straordinario sforzo collettivo che ha portato 18 Mercati della nostra Rete a presentare progetti legati al Bando del PNRR a sostegno degli investimenti sulla logistica del comparto. Questo significa una vera e propria rivoluzione sul fronte della digitalizzazione, del rafforzamento della catena del freddo, dell’ampliamento di spazi e sviluppo di impianti fotovoltaici: tutti componenti che permetteranno a chi vi opera di avere meno costi di energia, maggior produttività, nuove opportunità di sviluppo.

In attesa dei risultati del bando, non ci siamo fermati a questo.

Abbiamo realizzato accordi bancari per sostenere lo sviluppo dell’intera filiera agroalimentare rispetto alla crescita delle imprese, guardando al ricambio generazionale nonché ai processi di aggregazione, innovazione e internazionalizzazione.

Avviato interlocuzioni costanti con il Ministero che affida ai Mercati all’Ingrosso un ruolo centrale nella filiera agroalimentare. Ci siamo battuti per riconoscere al settore la condizione di attività “energivore” e ottenere pertanto sgravi fiscali più consistenti per le tutte le Imprese che vi operano. Un risultato ancora non conseguito e che ha inciso negativamente sui nostri bilanci.

Come sai i Mercati in questi anni hanno compiuto uno sforzo di efficientamento importante. Garantire la chiusura dei bilanci con il segno positivo è infatti l’unica garanzia che ci permette di passare indenni attraverso le proposte di smobilizzazione/ privatizzazione del settore e ci consente anno dopo anno di garantire flussi di investimento per le nostre infrastrutture. In particolare siamo consapevoli che l’inflazione colpisce duramente il settore ma credo che ciò che bisogna chiedere in primis a Italmercati è di moltiplicare gli sforzi perché il settore occupi pienamente il ruolo che gli spetta anche moltiplicando le innovazioni organizzative.

Solo questo potrà dare a chi opera nei Mercati una prospettiva di crescita sana ed equilibrata come ogni impresa che si rispetti auspica.