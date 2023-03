Pallottini a Tavolo Ortofrutta: concentrare gli investimenti nei Mercati di primo livello, luogo ideale per valorizzare il prodotto italiano

"Occorre concentrare gli investimenti per la logistica nel settore dei Mercati guardando in particolare alle strutture dì primo livello che operano nel Paese. E mettere in campo ogni misura possibile per contrastare il calo dei consumi interni, in pericoloso arretramento. Immaginando altresì i Mercati come luogo dì valorizzazione del prodotto italiano”.

Così Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, nel suo intervento al Tavolo Ortofrutta convocato al Masaf dal ministro Lollobrigida.

“La presenza del Ministro era fondamentale per dare un segnale di quanto sia necessario un salto di qualità nella programmazione per realizzare in tempi brevi un sistema efficiente dell’ortofrutta – sottolinea Pallottini che è intervenuto a nome dell’intero sistema dei Mercati -. La riduzione del numero dei partecipanti al Tavolo è un segnale della volontà di rendere questo strumento di confronto e programmazione, realmente operativo. Ringraziamo il Ministro per aver citato i Mercati come tasselli fondamentali del sistema, noi siamo pronti a fare la nostra parte per sostenere lo sviluppo economico e il Made in Italy dell’ortofrutta sia su mercati nazionali che internazionali”.