Pallottini (Italmercati): Su caro prezzi fatto senzazionalismo. Domanda debole impedisce aumento prezzi correlati ad aumento costi. Ora tutelare imprese

“Negli ultimi giorni c’è stata grande enfasi sulla stampa in merito all’aumento dei prezzi di alcuni prodotti, in particolare dell’ortofrutta ma anche di pesce e carne. Dal nostro osservatorio risulta che c’è stato sicuramente un aumento dei costi di produzione ma questi non si possono scaricare sui prezzi perché siamo in una situazione di consumi molto deboli. In questa situazione bisogna utilizzare la leva del prezzo con molta cautela quindi.”

Così ad AGRICOLAE Fabio Massimo Pallottini, presidente Italmercati, in merito alla questione dell’aumento dei prezzi di prodotti e materie prime.

“C’è stata una certa confusione tra aumenti di prezzo dovuti a fattori climatici, che hanno comportato una minore produzione ripercuotendosi sui prezzi, e aumenti di prezzo dovuti alla produzione e alla logistica, i quali però ancora non si sono scaricati sui prezzi al dettaglio” sottolinea.

“In questa fase la filiera, ed in particolare i mercati all’ingrosso, stanno soffrendo e riducendo i margini per cercare di riassorbire questo aumento dei costi. Tutto ciò mette in grande difficoltà i nostri operatori, ma prima di lanciare grida di allarme o fare terrorismo psicologico occorre guardare da vicino cosa sta succedendo all’interno dei mercati. Proprio i mercati sono infatti il miglior termometro in grado di dirci effettivamente come vanno le cose” evidenzia Pallottini.

“Si sono fatte delle dichiarazioni esagerate in merito a qualche prodotto che ha avuto un incremento importante, ma legato alla quantità delle produzioni, non certo al costo della benzina. Si è voluto fare sensazionalismo ma questo non aiuta il nostro mondo.

Sicuramente c’è un problema legato ai costi dei fattori di produzione ma in questo momento abbiamo anche un problema di consumi. È perciò evidente che i maggiori costi non possono finire sui prezzi se il reddito è in calo.

Questa situazione d’altro canto non può durare all’infinito perché rischiamo di far fallire le imprese e al momento noto la tendenza degli operatori a stringere i proventi perché non si possono alzare i prezzi in modo generalizzato” conclude il presidente di Italmercati.