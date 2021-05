Panificazione, Sindacati: Nuova polizza per il Fondo Sanitario del settore

Tra le novità principali, l’aumento del massimale per i casi di ricovero da 20mila a 30mila euro, il rimborso integrale delle spese per lenti correttive o a contatto nel limite di 100 euro per nucleo famigliare, il rimborso delle spese di implantologia con massimali aumentati da 350 a 450 euro per un impianto, da 700 a 800 per due impianti, da 1100 a 1200 per tre o più impianti. Anche rispetto ai casi di Covid19, è stata prorogata l’indennità fino al 30 giugno, ed è previsto un plafond di 100mila euro per i sinistri per tutta la durata contrattuale.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK