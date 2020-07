PAOLO TIOZZO NUOVO PRESIDENTE CONFCOOPERATIVE VENEZIA

E ancora, le Politiche di Coesione ossia considerare le risorse poste al riguardo come aggiuntive e non sostitutive ad altri filoni di finanziamento, stimolando programmi e strumenti per l’autoimprenditorialità e le cooperative di giovani, donne, stranieri, la produzione di lavoro e servizi “per evitare dumping contrattuali al fine di tutelare i lavoratori, le lavoratrici e le stesse imprese, tramite in particolare un salario minimo basato sulla contrattazione collettiva e continua ed intensificata la lotta alle false cooperative”, la Cultura, il Turismo, i Beni culturali e la comunicazione, privilegiando la soluzione cooperativa come forma d’impresa e modalità collaborativa tra pubblico e privato e tra cooperative in quanto strumento per massimizzare l’impatto sociale e occupazionale della cultura; e infine l’Agricoltura e le Emergenze Fitosanitarie “dove si dovrà lavorare a combattere a livello sistemico l’insediamento di insetti “alieni” di cui la cimice asiatica è l’ultimo esempio e raccordare le istanze territoriali presso la Regione/Ministero per la dare la giusta priorità e le adeguate risposte ai problemi del settore.”

Non è mancato naturalmente un cenno al virus che ha modificato modalità di vita e di lavoro anche nel mondo cooperativo. Sicuramente ha messo in crisi anche il sistema cooperativo veneziano che però con grande spirito di sacrificio, soprattutto con le cooperative sociali, ha dato un grosso contributo per la tutela delle categorie meno protette, in linea con le decisioni regionali e nazionali che arrivavano. “In particolare – ha spiegato all’assemblea il nuovo presidente Tiozzo - in termini di sicurezza, le cooperative hanno dovuto ripensare ruoli e livelli di servizi erogati, e si sono spesso fatte proattive nello stabilire livelli di assistenza e prevenzione che andassero anche oltre le misure strettamente normate. Oggi le prospettive future sono quelle di sempre maggior collaborazione pubblico privato, di co-progettazione e di definizione comune dello schema territorio - esigenze soluzioni. Questa crisi è stata come un liquido di contrasto che ha messo in grande evidenza le aree più critiche del nostro sistema.”