Parchi: Lavarra (Europarc) a Patuanelli, “Approfondire legame tra agricoltura e aree protette”

L’on. Enzo Lavarra, del board si Europarc, ha inviato oggi al Signor Ministro Stefano Patuanelli le sue osservazioni sul testo ministeriale della Strategia nazionale Pac post 2022. Nella nota Lavarra chiede un ulteriore approfondimento e una conseguente integrazione di uno specifico eco-schema dedicato a “Paesaggi e biodiversità - infrastrutture verdi”. “A ben vedere - egli scrive - si tratta di “fotografare“ nel testo la realtà effettiva sul campo; ovvero il legame già operante fra agricoltura e natura nelle aree naturali protette, e le pratiche degli agricoltori come protagonisti di tale legame, nel 20% circa del territorio nazionale (fra parchi e siti natura 2000)”. “Inserire tale ecoschema significa portare a valore un patrimonio di esperienza e competenze tecniche che gli enti gestori dei parchi condividono con gli agricoltori; significa una traduzione della politica nazionale in avanzata sintonia con gli indirizzi e le strategie europee su Pac, Biodiversità, Regolamento unificato fondo di coesione e sviluppo regionale. Portare valore alle imprese multinazionali nei parchi come imprese che funzionando già come produzione di beni tipici e di qualità, salvaguardia paesaggistica, promozione di turismo sostenibile, sono fattore propulsivo utile all’intero Paese”. Lavarra continua: “Rammarica la sostanziale assenza sul tema di Federparchi nazionale - sezione italiana di Europarc. La assenza di prese di posizione, la passività in in termini di iniziative di informazione e coinvolgimento dei parchi da parte della dirigenza attuale di Federparchi non da loro voce . Non trasferisce nel confronto e nel negoziato il peso di soggetti istituzionali e di governo quali sono gli enti gestori dei parchi in tutto il paese”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK