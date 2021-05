Parte il protocollo d’intesa tra Anbi e Banca Progetto: “Investire in una agricoltura più reddituale”

Anbi, l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, annuncia un protocollo d’intesa con Banca Progetto. L’intesa nasce con l’obiettivo di sostenere le attività di tutti i consorzi nazionali attraverso un supporto finanziario ed una ottimizzazione delle risorse economiche. Il progetto nasce sotto la spinta del PNRR e del processo di transizione ecologica. “Finalmente si parla di cambiamento e sostenibilità, ma ci sono realtà come i consorzi di bonifica che se ne occupano da tempo – spiega Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi -. Dal PNRR arriveranno diversi bandi di gara e come sottosegretario per il Sud mi sto impegnando di creare vincoli territoriali per avere una ulteriore ricaduta di questi bandi sul Mezzogiorno. La distribuzione del Recovery Plan è avvenuta sulla base delle condizioni territoriali. In particolare vogliamo rafforzare la Pubblica Amministrazione per mettere a frutto gli investimenti che arrivano dall’Europa, ma che non sono mai state sfruttare per la mancanza di professionalità. ANBI in questo processo è fondamentale per rilanciare tutti i nostri territori”.

“Uno dei tempi preminenti oggi è la politica ambientale – conferma Paolo Fiorentino, CEO di Banca Progetto -. Gli investitori istituzionali oramai vogliono capire la sensibilità di una banca verso la transizione ecologica, un aspetto che deve essere sempre considerato nelle nostre policy di business. Per questo abbiamo stilato questo accordo, perché non sia una semplice dichiarazione di intenti, ma perché riteniamo che ci sia un perimetro vasto con cui possiamo lavorare, fornendo supporto in termini di liquidità e finanza, ma anche per una maggiore “educazione” economica. Siamo pronti a garantire tempi di risposta saranno molto veloci, entro tre settimane”.