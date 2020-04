PASQUA, CONFCOOPERATIVE: SPESA DA 1 MLD DI EURO, IL 35% IN MENO DELLO SCORSO ANNO

Si festeggia, ma ovviamente a casa. Per 9 italiani su 10 a Pasqua non viene meno l’appuntamento con la tavola imbandita anche se profondamente rivisitata per le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del coronavirus. Spesa complessiva pari a 1 miliardo di euro, il 35% meno dello scorso anno. È quanto emerge da una indagine del Centro studi di Confcooperative. È così che con viaggi, scampagnate e pranzi fuori vietati, saranno balconi, terrazze e giardini a diventare luoghi ideali per pranzi all’aperto, grigliate e pic-nic da condividere sui social con parenti e amici, per restare vicini anche se distanti.

La cucina di casa diventa il luogo di sperimentazione, dove cimentarsi nella preparazione di ricette regionali. Grazie a tutorial e app gli italiani si improvvisano fornai e pasticceri. E 4 su 5 si cimenteranno per la prima volta nella preparazione casalinga di colombe (-55% sul 2019), torte pasquali e uova al cioccolato (-30% rispetto al 2019). Ed è corsa all’acquisto di farina +80%, lievito +86%, cioccolato +70%, zucchero +48% gli ingredienti più richiesti del momento, spesso introvabili per una spesa complessiva di 185 milioni di euro. Ma vanno forti anche gli acquisti di stampi e accessori da cucina rigorosamente online. Anche sul fronte di carni, salumi, uova e formaggi appuntamento immancabile di ogni festività pasquale, a vincere sarà la tradizione con il meglio dell’agroalimentare made in Italy, per una spesa complessiva di 425 milioni di euro.

C’è chi si è organizzato per tempo, ordinando in anticipo al proprio negoziante di fiducia, e chi prenota online e poi ritira al supermercato temendo gli scaffali vuoti per l’effetto dispensa. Vini e spumanti italiani per una spesa di 195 milioni. A gonfie vele l’e-commerce che registra un +82,3% tra generi alimentari, libri e giocattoli per intrattenere i più piccoli nelle lunghe giornate da continuare a trascorrere in casa. Frutta e verdura per una spesa di 45 milioni di euro. Anche pesci, molluschi e crostacei saranno presenti sulle tavole per rispettare la tradizione di ‘magro’ del venerdì Santo, per una spesa di 160 milioni di euro. Aumentano le spese solidali + 15% con tante iniziative intraprese dalle cooperative. La Pasqua sarà però agrodolce per la schiera degli italiani in difficoltà economica: 3 milioni di famiglie non prevedono menù speciali. Sono dati molto indicativi sulla polarizzazione delle condizioni economiche degli italiani in tempo di Covid19.

