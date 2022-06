Patronati, AIC: Ottima la relazione di riforma Nannicini approvata oggi in Commissione

“Un’ottima notizia per noi, è ora di una riforma sistemica che ci proietti nel futuro per assicurare servizi adeguati a tutti”. Così Giuseppino Santoianni, Presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori, promotrice del Patronato Inpal, a commento della relazione per la riforma dei patronati, presentata oggi dal senatore Tommaso Nannicini, Presidente della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, e adottata all’unanimità dalla Commissione stessa. “Ringraziamo il Presidente Nannicini per l’attenzione prestata alla nostra audizione in Commissione, siamo felici di trovare nella relazione di riforma gli aspetti che ci premeva di più fossero presi in considerazione: trasparenza in primis, modernizzazione e semplificazione che punti all’efficienza e alla facilità di fruizione, valorizzazione dell’attività di presa in carico delle persone, che è la cifra del valore sociale dei patronati,” – continua Santoianni – “ora ci auguriamo che l’Aula approvi e concretizzi in tempi rapidi la riforma sistemica disegnata nella relazione”.