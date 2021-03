Patuanelli alla Camera: zootecnia? far emergenre dati positivi lontano da ideologie. Sbloccati pagamenti bonus ristoranti. Sanatoria migranti: no a sospensione

Bonus ristoranti, zootecnia e sanatoria migranti. Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha risposto al question time della Camera in merito alle interrogazioni di Maglione, Nevi e Lollobrigida e ha spiegato di aver sbloccato i pagamenti dopo aver parlato con l'ente gestore dell'erogazione dei contributi Poste Italiane. Per quanto riguarda la sospensione della sanatoria voluta all'epoca da Teresa Bellanova, ha spiegato che la materia non è di sua competenza. Pur specificando che la "sanatoria non è la soluzione al problema". Infine, in merito alla questione zootecnia, il ministro ha precisato che in questa fase si può fare molto per il settore, lontano da prese di posizione ideologiche.

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli risponde in question time alla Camera all'interrogazione di Pasquale Maglione, M5S, sul bonus ristorazione "per dare una risposta celere ai ristoratori che stanno attendendo le risorse da tempo".

"Credo che la misura relativa al Fondo per la ristorazione avesse come obiettivo da una parte sostenere i prodotti Dop e Igp e la filiera agricola e dall'altra i ristoratori. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso 6 novembre con cui si davano le modalità della procedura per i contributi ai ristoratori che volesser acquistare prodotti made in Italy.

Abbiamo già interloquito con i soggetti interessati e sono stati erogati 78 milioni di euro a circa 12mila operatori. Anche a marzo proseguira l'erogazione dei fondi e stiamo cercando con il gestore PosteItaliane di accelerare quanto prima il bonus".

Quello zootecnico è un settore messo spesso sotto i riflettori con accezioni negative ma è invece una filiera che può fare tanto, serve però darle protezione adeguata. Ricordo a tal proposito tra le iniziative messe in campo il fondo emergenziale per filiere in crisi

Serve inoltre lavorare ad un piano di comunicazione per mettere in evidenza il forte valore e la positività del settore, senza prese di posizione ideologiche.

Abbiamo l’occasione di sostenere la filiera con i progetti inseriti nel Pnrr come quelli sul costo dell’energia, oppure lavorando alla zootecnia di precisione, all’innovazione e alla digitalizzazione della filiera. Penso quindi anche agli impianti di biometano. Tutti temi che potranno dare risposta ad un settore centrale per la filiera italiana.

Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli risponde al question time alla Camera all'interrogazione di Lolllobrigida e altri relativo alla regolarizzazione dei migranti a seguito "degli scarsi risultati della sanatoria avviata nel 2020, con solo il 15 per cento degli stagionali per un totale di 30mila richieste".

"La risposta non può che essere no relativa alla sospensione della sanatoria", spiega Patuanelli precisando che la misura è di competenza anche di altri ministeri che hanno posto la firma a loro tempo. "La questione è invece quella del caporalato, un tema che storicamente colpisce il settore agricolo e sono d'accordo che è errato cercare la soluzione attraverso sanatorie. Occorre garantire il reddito per chi lavora nei campi e contestualmente far percepire il valore aggiunto del prodotto nel corso della filiera".

