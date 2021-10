Patuanelli: entusiasmo per M5s che non c’era dal 2018. Garantire salario minimo tagliando cuneo fiscale

"Resta il salario minimo e va garantito il legame con il taglio del cuneo fiscale in modo da non far pagare l'aumento all'imprenditore. Per quanto riguarda il settore agricolo questo si traduce in un taglio previdenziale perché come è noto gli imprenditori agricoli non hanno cuneo fiscale".

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ad Agorà.

"Questo per il Movimento Cinque Stelle non è un momento di raccolta ma di semina. Vediamo grande entusiasmo che non si verificava al 2018", prosegue.

Sulla questione delle concessioni balneari, poi, Patuanelli precisa: "Credo che l'Italia abbia delle caratteristiche molto diverse da zona a zona. In alcune aree si tratta di gestioni familiari che portano a investimenti sul territorio, in altre aree ci sono infiltrazioni mafiose che vanno combattute. Io non sono contrario alle liberalizzazioni".

Sul codice degli appalti infine il ministro spiega: "è evidente che non riusciremo a mettere in campo le risorse del Pnrr con la tempistica dei cinque anni. Occorre rivedere la struttura. Ma il problema non è solo nel codice degli appalti, è un piccolo pezzo del percorso. Occorre lavorare sul come si autorizza un'opera", conclude.