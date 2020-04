PATUANELLI: FINORA LIQUIDITA EROGATA PER DUE MLD, 10.500 OPERAZIONI SOTTO I 25MILA EURO

Il ministro dello Sviluppo Economico interviene al question time in aula della Camera sulla questione legata alla liquidità alle imprese previste nel dl Liquidità: "le misure a sostegno della liquidità disposte dal Dl Imprese hanno portato 14.723 operazioni già garantite per oltre 2 miliardi di liquidità erogata, di queste 10.500 sono le operazioni con finanziamenti sotto i 25.000 euro, con garanzia statale al 100%, per un totale di 24 milioni". Il ministro ha anche chiarito, riferendosi alle procedure previste per l'accesso al credito, che "il modulo non prevede 19 documenti, ma tre facciate, con l'anagrafica dell'impresa, la dichiarazione dell'ultimo bilancio utile e un'autocertificazione". E ha ribadito: "in 12 giorni abbiamo reso operativa quella misura".

Patuanelli illustrando le misure che stanno per essere varate con il 'Dl Aprile' ha segnalato che "il Fondo di garanzia avrà una dotazione superiore di altri quattro miliardi, oltre i due miliardi e mezzo circa che sono già sul Fondo e arriveremo a fine anno ad avere oltre sette miliardi e mezzo, con un effetto leva che porta a cifre importanti per le piccole e medie imprese". Verrà inoltre erogata, "liquidità immediata per il ristoro diretto, e non a prestito, per le imprese con meno di 10 dipendenti". Il ministro per lo Sviluppo Economico ha parlato anche di una disponibilità prevista, tra "liquidità diretta e di indennizzo, pari a circa 15 miliardi, un importo forse più alto rispetto alla media europea".

Poi, riferendosi a commercianti e lavoratori autonomi: "Ci stiamo orientando per il prossimo decreto su tre cose specifiche: la diminuzione dei costi fissi delle bollette per quanti hanno avuto la propria attività chiusa e che quindi non hanno avuto un consumo energetico e non potranno avere una bolletta che contenga i costi degli oneri di sistema. E quindi stiamo lavorando su una misura che vada ad azzerarli".

Altra questione aperta resta quella relativa agli affitti: "E' evidente che con l'attività chiusa quell'affitto deve essere in parte ristorato, in tutto o in parte". Patuanelli ha infine ribadito l'aumento dell'indennizzo dei 600 euro, insieme al raddoppio della mensilità.

