Patuanelli in visita ad Agea: personale con competenze eccellenti

"Oggi ho visitato la sede di Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. È l’Organismo pagatore italiano e ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, ma anche per la gestione dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi".

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli.

"È un ente di fondamentale ausilio alle misure di Governo e Comunitarie, e in questo ultimo anno è stato ancora più prezioso per il sostegno nell’erogazione di risorse al comparto agroalimentare fortemente provato dalla crisi pandemica.

Agea, così come Crea e Ismea, hanno personale con competenze eccellenti e, sopratutto in questa fase di grandi investimenti in termini di sviluppo, crescita, e innovazione della filiera agricola e alimentare, vanno sostenuti con le misure necessarie per consentire loro di lavorare al meglio e offrire il servizio migliore all'intero settore".

