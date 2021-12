Patuanelli, Mipaaf: Dai contratti di filiera al Nutriscore fino alle agroenergie. Dalla Pac alle assicurazioni alla fauna selvatica. Tutte le risposte

“Sui contratti di filiera abbiamo 1,2 miliardi di euro, abbiamo presentato venerdì in conferenza stato regioni il regolamento per il quinto bando. Le principali modifiche rispetto al bando precedente riguardano l’eliminazione del click day che aveva portato a grandi distorsioni, ma soprattutto riguardano la dinamica di assegnazione delle risorse che non sarà più in base a requisiti minimi bensì avremo una commissione di valutazione dei progetti. Per lo scorrimento del quarto bando servono circa 350 mln euro, oltre ai fondi già stanziati sui contratti di filiera. Questo ci porta a dire che ci sono molte risorse per i prossimi anni perché rimangono liberi quasi 800 mln euro per i contratti di filiera.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso dell’audizione con le commissioni riunite di Senato e Camera.

“Sulla logistica alimentare. Il secondo trimestre 2022 ci sarà l’emissione del bando, in questo momento è aperta una fase di consultazione per individuare le priorità. Il quarto trimestre 2022 ci sarà la pubblicazione della graduatoria finale.

Sul parco agrisolare. Nel primo trimestre 2022 ci sarà la pubblicazione dell’invito a presentare proposte per i programmi d’investimento e nel quarto trimestre 2024 l’assegnazione ai beneficiari del 100% delle risorse totali, assicurando l’erogazione del 30% e del 50% nel quarto trimestre 2022 e nel 2023.

Sulla meccanizzazione. Alcune difficoltà ci stanno portando a proporre, anche per confermare il ruolo di autorità di gestione e politico delle regioni, di regionalizzare la misura dei 500 mln euro della meccanizzazione, aumentando dunque le risorse regionali perché hanno una conoscenza dei territori più ampia rispetto al ministero.

Sulla parte irrigua. Si è detto che abbiamo dato poco tempo ai consorzi e tanto tempo per le analisi, in realtà i requisiti erano chiari da tempo ed avevamo usato già molte volte quei criteri per cui i progetti dovevano essere pronti. La parte complicata è dunque proprio adesso, cioè l’analisi di quei progetti per capire se effettivamente le dichiarazioni rese coincidono con lo stato di fatto di quelle progettualità.

Sul prezzo del latte. Una delle questioni emerse al tavolo tecnico che sta continuando era legata ad una problematica antitrust, che si sta risolvendo con un parere che giungerà a breve e che confidiamo sarà positivo.

Sulla fauna selvatica. Il tempo è maturo per la modifica di una legge che ha trent’anni, cioè la 157, però è evidente che abbiamo un problema emergenziale ed occorre affrontare il problema con gli strumenti che già oggi le regioni hanno. C’è una questione politica, le regioni possono fare, con gli strumenti che hanno, un po’ più di quello che stanno facendo. Sono disponibile a fare un tavolo con le regioni per aiutarle ad utilizzare al meglio gli strumenti che già hanno. Dopo di che concordo che la legge 157 debba essere rivista.

Sulla burocrazia europea. Certamente la burocrazia europea complica la vita agli agricoltori e a Lisbona ho ricordato che abbiamo perso una grande occasione, perche questa Pac doveva essere quella della semplificazione e della sburocratizzazione ma purtroppo non lo è. Stiamo allora tentando di impostare tutti gli ecoschemi con dei sistemi di monitoraggio automatico in modo da garantire un automatismo nella verifica degli adempimenti. Non possiamo però fate tutto da soli e l’impianto complessivo della Pac è molto complicato e piena di burocrazia.

Sulle risorse all’agricoltura. Quando sono arrivato al Mipaaf le risorse per l’agricoltura erano di 2,5 mld euro ed ora siamo usciti con oltre 7,8 mld euro. Abbiamo fatto il possibile per avere quantomeno quelle risorse che spalmate sulle annualità sono pari all’importo che abbiamo perso con la Pac. Col Pnrr abbiamo addirittura più risorse di quante ne avremmo avute senza taglio della Pac.

Su agroenergie. Le aziende agricole non devono diventare aziende energetiche, devono restare aziende agricole. Per questo nella progettualità agrisolare incentiviamo la realizzazione dell’impianto senza incentivare il prezzo dell’energia perché significherebbe portare l’agricoltore a dare in affitto la propria copertura per un’azienda terza e diventare dei meri fornitori di superficie per altri. Vogliamo invece che l’agricoltore abbia la disponibilità economica e sosterremo il 100% dell’importo perché questo abbia il proprio impianto per l’auto consumo aziendale. Diamo una opportunità di diversificazione del reddito agricolo.

Sulle risorse della legge di bilancio. Abbiamo raddoppiato gli importi dell’anno precedente, ci sono 690 milioni euro per il fondo mutualistico nazionale, 250 mln per l’assicurazione agevolata, 237 mln per l’esenzione Irpef, 54 mln per la decontribuzione ai giovani agricoltori, 160 mln per il fondo alle filiere agricole, 10 mln fondo competitività, 10 mln fondo grano pasta, 120 mln distretti del cibo, 74 mln compensazione iva per zootecnia, 16 mln per pesca, 80 mln per ismea, 100 mln per la strategia forestale nazionale, 50 mln per trasferimento alle regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso.

Sulle assicurazioni. Questa riforma radicale della Pac ha un primo elemento che è quello dell’aumento del prelievo al 3% sul primo pilastro che inizia un percorso di avvicinamento al modello americano delle risorse in agricoltura. Un modello impostato esclusivamente sulla gestione del rischio. Oggi abbiamo il tema della gestione del rischio di chi fa agricoltura che è gestione del reddito alla fine. La Pac negli USA porta a gestire unicamente in quel modo le risorse pubbliche e credo che questo sia un percorso che anche l’Ue dovrà fare perché ci sono delle situazioni climatiche europee che ormai ci avvicinano a quelle estreme dell’America. Il fondo di mutualizzazione andrà a risarcire tutti i percettori di pac, che contribuiranno col prelievo del 3% alla realizzazione del fondo, con una quantità pari al 40% dei danni catastrofali. Questo porterà a diminuire i premi delle assicurazioni che avranno una quota di rischio inferiore. Il percorso verso l’obbligo assicurativo è un percorso che dobbiamo cominciare a fare.

Sulle pratiche sleali. La questione legata alla deroga per le Op e i soci è assolutamente necessaria proprio per come è impostato il sistema di controllo. Ci saremmo trovati in alcuni paradossi all’interno di filiere che funzionano.

Sul nutriscore. Le azioni reali e di sistema le abbiamo date ed anche il presidente Draghi ha fatto presente il problema al presidente Macron, il quale ha confermato le criticità anche in Francia. Con la Spagna ci confrontiamo ormai in modo costante perché anche lì è cambiato notevolmente il sentimento. Sono fiducioso che sul Nutriscore si possa mettere una pietra sopra con una minoranza di blocco.

Sul monitoraggio dei bandi. Abbiamo istituito l’unità di missione e nei prossimi giorni nomineremo il responsabile, che avrà tre direttori di seconda fascia.

Sul gasolio agricolo. Quando si parla di sussidi ambientalmente dannosi è fondamentale un percorso di trasformazione di quel sussidio in un incentivo alla transizione. Per cui tutti i sad devono essere tolti e utilizzati per un percorso di transizione dove la transizione c'è. Ho difficoltà a pensare che i trattori domani siano sostituiti da tagliaerbe elettrici, dunque per il sad sul gasolio agricolo dobbiamo incentivare la ricerca e l'uso di biocombustibili. Non possiamo però da un giorno all'altro togliere una certezza produttiva perchè ad oggi non c'è un'alternativa.

Sul biologico. Sul bio mettiamo un miliardo in più di quanto pensavamo e questo è il modo migliore per dire che una state già sul bio l’abbiamo. Con queste risorse dobbiamo ambire al 30% e non all’obiettivo fissato del 25%. Partiamo già da alcune zone del paese, specialmente del meridione, che hanno grandi superfici agricole a bio ma il vero problema è la penetrazione nel mercato dei prodotti bio. Abbiamo il 16% di superficie ma solo il 4% sugli scaffali. Occorre sostenere il prodotto bio nel mercato, c’è una voglia nel consumatore ma dobbiamo capire come sostenere questo mercato. Altrimenti avremo tanta produzione ma poca presenza negli scaffali.

Sulla commissione prezzi. Sono assolutamente d’accordo sulla questione commissione prezzi, scriverò a tutte le l’aperto della commissione chiedendo che ci sia una continuità dei lavori perché non ci si può sottrarre a impegni presi. Le filiere se non dimostrano davvero di essere filiere allora ci sono delle conseguenze. La filiera è fatta da un produttore, un trasformatore e dalla grande distribuzione. Se nella commissione sperimentale un pezzo di questa filiera si sfila allora significa che questa filiera non c’è più, allora ne prendo atto ma questo ha delle conseguenze. Non è un vantaggio per nessuno però, tutti devono fare la propria parte nella filiera.

Sul vino. Non esiste un cibo sano e un cibo insano, un cibo che fa venire il cancro e un cibo che guarisce. Esiste invece l’equilibrio nella composizione della dieta. Nessun cibo può avere un bollino rosso di per se, perché è nell’equilibrio dei nutrienti che creò la salute del mio corpo, questo è quello che sosterremo a livello europeo. Non si può pensare di criminalizzare il vino come elemento di per se negativo per la salute dell’uomo, perché mezzo bicchiere di vino una volta ogni due giorni non ha nessun effetto organico sull’uomo.

