Patuanelli (Mipaaf): Pac flessibile, con piano nazionale Governo perno centrale su cui impostare politiche agricole del Paese

“Sarà una Pac flessibile, e questo è uno degli obiettivi che avevamo come Paese. Viene implementato il new delivery model e si danno strumenti ai Paesi per raggiungere questi obiettivi. Da qui la necessità di un piano nazionale che per la prima volta vede il Governo centrale non come un passacarte tra Governo e Regioni ma come un perno centrale su cui impostare le politiche agricole del nostro Paese”. Così il ministro Patuanelli oggi in audizione in Commissione Agricoltura alla Camera sugli obiettivi del Piano strategico Nazionale nel quadro della nuova Pac.

Tra gli elementi essenziali illustrati da Patuanelli in audizione, la redistribuzione obbligatoria di almeno il 10%delle risorse attribuite ad ogni stato membro a favore delle piccole aziende agricole. Questo consentirà alle piccole aziende di crescere. Ci sarà un ritocco di titoli : dovranno raggiungere almeno l’85% del livello medio nazionale dei pagamenti diretti entro il 2026.

Grande risultato secondo Patuanelli è stato aver implementato dall’1% al 3% dei pagamenti diretti destinato alla gestione del rischio. Rispetto a quest'ultimo per il ministro occorre "rivedere la 102 che ormai segna un po' l'età e non affronta le emergenze nel modo giusto. In 17 anni sono cambiate molto le manifestazioni atmosferiche che ormai vediamo quasi mensilmente. L' obbligatorietà dell'assicurazione non può non essere un obiettivo". "Bisogna rompere - ha detto Patuanelli - il meccanismo per cui sono pochi gli agricoltori che si assicurano e quindi le assicurazioni sono sempre meno attrattive e più costose, il che porta ancor meno agricoltori ad assicurarsi. Occorre un fondo nazionale, un'obbligatorietà dell'assicurazione e un forte sostegno al costo dell'assicurazione. Per questo abbiamo richiesto risorse ingenti".

La nuova Pac sosterrà le filiere in difficoltà mantenendo il livello degli aiuti accoppiati al 13% più il 2% per le culture proteiche. La visione è anche quella di un’agricoltura con una forte architettura verde: il 25%del budget del primo pilastro è rivolto agli ecoschemi, con 2 anni di leaving period al 20%, quindi con un obiettivo da raggiungere dal 3° anno in poi.

“Il 35% della dotazione finanziaria dello sviluppo rurale dovrà essere allocato per interventi climatico ambientale – ha detto Patuanelli – quindi l’architettura verde c’è ma è sostenibile dal punto di vista economico. Stiamo facendo una valutazione di impatto e sarà mia cura venire ad illustrare i risultati in Commissione”.

Rispetto all’architettura verde il ministro ha sottolineato “è vero che lo sforzo del 25% sul primo pilastro e del 35 sul secondo sono obiettivi sfidanti. Ma partiamo da alcuni risultati anche superiori alle attese, come sul bio. Ma le proposte che erano uscite dal Parlamento erano al 30 e al 40. E’ inutile fissare obiettivi che poi portano all’abbandono: se l’obiettivo comporta vincoli e limiti tali per cui l’agricoltore restituisce le chiavi dell’azienda poi si instaura la cultura dell’abbandono dei terreni e questo è un danno più grave per l’ambiente. La tutela ambientale massima si fa attraverso la gestione e gli agricoltori sono i primi custodi e gestori dell'ambiente".

"Un nuovo pacchetto che stabilisce che i piani strategici nazionali siano allineati alle strategie sulla biodiversità e alla strategia From farm to fork. Due documenti strategici che dovranno essere presi molto seriamente dagli Stati e accompagnare il piano strategico".