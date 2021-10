Dieta Universale, Patuanelli: No a omologazione sistemi alimentari, non importa se viene da politiche Ue e Nazioni Unite. Non disponibili a mettere in discussione nostre produzioni alimentari in nome di omologazione assolutamente nociva per salute. VIDEOINTERVISTA

Sono emersi in questi giorni dettagli preoccupanti in merito a un piano messo in atto da un gruppo di Potere coposto da alcune multinazionali ma non solo, per trasformare il sistema alimentare in direzione di una dieta universale negando ai consumatori la libertà di scelta. "Credo che la prima cosa da dire sia che la diversificazione delle diete alimentari rappresenta un valore assoluto e il sano consumo moderato di tutte le tipologie di cibo è un valore per la salute dei cittadini", spiega ad AGRICOLAE il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli a margine della presentazione del Vinitaly.

"Chi vuole mettere in discussione questo principio dovrà scontrarsi con questo governo e con questo Paese. Non siamo disponibili a mettere in discussione le nostre produzioni alimentari in nome di una omologazione che è assolutamente nociva per la salute delle persone", prosegue. "Va fatta più informazione e va spiegato ai cittadini il valore del cibo che comprano e mangiano ma la distintivà dei nostri prodotti non può essere messa in discussione", conclude.

