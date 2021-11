Patuanelli: Nutriscore la chiave per cibo sintetico, a rischio libertà di decidere che cosa mangiamo. Lunedì chiuderemo accordo latte, tutelare produttori fondamentale

“Se qualcuno pensa che la strategia one health possa diventare una strategia one diet in cui noi ci nutriamo di cibo sintetico e di pillole allora quel sistema è sbagliato. Ed è sbagliato non solo per i nostri sistemi produttivi ma per la dignità degli essere umani, su questo si deve basare gran parte del dibattito pubblico che facciamo e continuerò a ripeterlo ad ogni incontro. Noi non facciano soltanto cibo, bensì cultura, storia, tradizioni, distintività ed eccellenze: queste sono le nostre caratteristiche. È un passaggio drammatico perché rischiamo di perdere delle libertà, la libertà di decidere che cosa mangiamo. Il nutriscore è solo una parte di questo percorso, tra l’altro non è un sistema di informazione ma di condizionamento ed è una delle chiavi che apre al cibo sintetico.”

Così il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso del suo intervento alla 69esima Mostra Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana.

“Bisogna poi raccontare anche quello che stiamo facendo al Mipaaf. Il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, e specialmente con Coldiretti, è un lavoro importante e probabilmente lunedì chiuderemo un accordo importante per chi produce latte. Questo è qualcosa di molto significativo in un momento in cui sono aumentati i costi di produzione in maniera intollerabile. Chi produce il bene primario, che poi viene utilizzato da chi trasforma e distribuisce, deve essere la parte più tutelata della filiera. Quindi il ragionamento che facciamo sul prezzo del latte è un ragionamento che mira a tutelare la parte debole e che non deve più esserlo, e questo sarà possibile anche grazie alla direttiva che abbiamo approvato sulle pratiche sleali. Quel decreto legislativo è una riforma epocale e forse dobbiamo ancora rendercene conto” sottolinea.

“La transizione ecologica si può fare se vengono forniti gli strumenti, diventa così un’opportunità ma in caso contrario si trasforma in un burrone. Vanno poi smentite le falsità sul settore zootecnico. Avete fatto un percorso virtuosissimo sia per ciò che attiene l’inquinamento ambientale sia per il benessere animale. Si può sempre fare di più ma occorre fare una campagna di comunicazione per dare i giusti meriti al settore e riconoscervi ciò che avete fatto.

Le filiera agroalimentari creano una ricchezza enorme e grande valore aggiunto, lo vediamo con le esportazioni. Questa ricchezza però spesso si distribuisce in maniera non equa a scapito dei produttori, invece coi contratti di filiera riusciamo a monitorare come si distribuisce il valore aggiunto. Ci sono poi le risorse della legge di bilancio che sono più del doppio di quelle dell’anno precedente.”