Patuanelli: portare agricoltori ad assicurarsi ma senza obbligo. Sostenibilità sia anche economica. Salvini vs reddito di cittadinanza? mai lavorato in vita sua

"Si riparte in presenza con un settore agroalimentare trainante per il nostro Paese con voglia, risorse e capacità. L'ortofrutta è stata colpita dalle calamità naturali, ci sono tante cose da fare ma vedo da parte dei produttori voglia di fare sistema e di stare insieme. Questa è la strada da percorrere".

Così il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli dalla fiera di Rimini dove è in corso Macfrut.

Il ministro ribadisce la necessità di "sostenere con forza la distintività delle nostre produzioni, una battaglia forte contro i sistemi di omologazione alimentare. Il futuro vuol dire insistere sui prodotti che rappresentano i nostri territori coniugati all'innovazione. Il mondo agricolo è un mondo conservatore che guarda oggi però con la testa verso il futuro e l'innovazione e le possibilità che porta per essere più competitivi nei mercati".

Poi i cambiamenti climatici: "il clima si combatte con gli strumenti messi a disposizione dal Psr e dalla Pac e da alcuni strumenti su cui i produttori devono investire", spiega ancora Patuanelli. "Come ho detto molte volte ormai il cambiamenti climatici, assieme alla gelate, le grandinate, le alluvioni e i parassiti, rappresentano i grandi eventi che riducono la produzione e che non sono più 'estremi' in quanto si ripetono nel tempo. L'imprenditore agricolo non semina per avere gli indennizzi ma per poter raccogliere. Oggi abbiamo strumenti come agricoltura 4.0, Psr e Pac. Ma bisogna passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo post a un sistema di sostegno del reddito e di garanzia del reddito. Per questo va rivista la 102 anche facendo capire il vantaggio dell'assicurazione per gli imprenditori agricoli. Senza obbligare nessuno".

Patuanelli ricorda poi i molti strumenti in campo per sostenere le imprese predisposti nel Piano di Resilienza con cinque progettualità che fanno capo direttamente al Mipaaf. "La possibilità di investire per i produttori c'è come c'è il supporto da parte del governo".

E sulla Pac precisa: "non si può chiedere troppo a un settore agricolo in termini di sostenibilità. Occorre che questa sia compatibile con la sostenibilità economica. Altrimenti si rischia l'abbandono del territorio. Non credo che sia una Pac perfetta ma il compromesso migliore a cui si potesse arrivare. Con il nuovo elemento della condizionalità sociale".

Infine sulla politica. "Siamo al paradosso, in un momento in cui la povertà ha dovuto fare i conti con la pandemia c'è qualcuno che non ha mai lavorato in vita sua come Salvini che chiede di abolirlo. Il reddito di cittadinanza è stato uno strumento fondamentale per accompagnare i cittadini in un momento di grande complessità. Chi dice che è un fallimento perché non crea lavoro evidentemente non ha letto il provvedimento che è stato scritto per creare lavoratori formati e metterli nelle condizioni di poter accedere al mondo del lavoro".

"Credo che ci siano dei temi su cui il governo non può tentennare", prosegue poi ancora sul Green pass. "E' valso per la riforma della Giustizia, credo che ora non si possa tentennare sulla gestione della pandemia. Mi sembra che la Lega sia diventata il partito del No. No a indecisioni che creano confusione".