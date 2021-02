Patuanelli: Settore è centrale. Ora agricoltura 4.0, innovazione, digitalizzazione, blockchain. No a Nutriscore. Riaprire ristoranti in sicurezza. VIDEO

"Ciò che serve a questo settore è una visione perché già oggi è centrale ma deve essere accompagnato nei percorsi di innovazione e deve raccontare quello che è già in grado di fare. La sensazione che ho avuto non appena entrato al Mipaaf è stata l'esistenza di un potenziale non supposto o futuro, ma che già c'è e che deve essere raccontato. Cosa che Coldiretti fa quotidianamente". Così il neo ministro delle Politiche agricole Mipaaf Stefano Patuanelli nel corso della sua prima uscita pubblica, in occasione del Consiglio nazionale Coldiretti.

"Sin da piccolo sono molto miope e da qualche anno sono anche presbite. Ho occhiali che mi correggono la vista sia da vicino che da lontano. Noi dobbiamo avere la capacità di vedere vicino ma senza perdere quella di vedere lontano", prosegue.

"L'obiettivo lo raggiungiamo facendo un passo alla volta e nella giusta direzione. Penso alle Pratiche sleali, decreto attuativo che deve essere approvato nel minor tempo possibile anche coinvolgendo l'Ispettorato centrale, penso alla cumulabilità del credito di imposta. Oggi non possiamo pensare che ci sia un problema di cumulabilità tra i programmi di sviluppo rurale e l'agricoltura 4.0 altrimenti avremmo perso un'occasione", continua ancora.

"Dobbiamo pensare in termini di agricoltura di precisione e di come il monitoraggio satellitare può essere usato per il comparto agroalimentare. Ma anche all'ascensoristica e alla blockchain per poter garantire che chi mangia qualche cosa sappia cosa stia mangiando, che è l'obiettivo finale che ci poniamo".

"Al Mise stavamo lavorando a protocolli per consentire a riapertura di alcuni esercizi. Perché se è vero che grazie al settore agricolo gli italiani hanno sempre avuto la possibilità di cucinare qualche cosa per la tavola non è vero che tutti i settori agricoli se la sono passata bene. Il settore Horeca nella sua sofferenza ha generato sofferenza di molti comparti dell'agricoltura.

"Questo non può non essere preso in considerazione e occorre utilizzare lo scostamento di 32 miliardi per fare un fondo perequativo per quanto accaduto nel 2020 rispetto all'effettivo danno superando i codici Ateco. Va valutato il danno effettivo azienda per azienda e settore per settore. Va garantita la sicurezza delle persone, la salute dei cittadini ma anche la possibilità di ripartire".

"Il principio di precauzione deve guidarci ma dobbiamo garantire alle persone di andare al ristorante in modo sicuro. Alcune piccole cose le stiamo implementando e credo che il ruolo della Coldiretti sia fondamentale. Con una leale collaborazione potremo imprimere una svolta per l'agroalimentare", prosegue ancora il ministro.

"Voglio concludere con un tema che ho particolarmente a cuore. Non è accettabile che nel nostro Paese si passi a un sistema di etichettatura dove una bevanda gasata e prodotta in laboratorio sia più sana del nostro olio d'oliva. Fino a quando sarò ministro mi batterò con tutte le forze perché il tema del Nutriscore venga abbandonato perché è un danno enorme per il nostro settore. Ho perso 25 chili cambiando il modo di mangiare senza fare un giorno di fame attraverso i prodotti del nostro territorio".

"Ci attendono sfide importanti come quella della Pac, io vi prometto il massimo impegno", conclude. "Credo che solo con il vostro supporto e con leale collaborazione potremo ottenere i risultati che servono per il nostro paese".