Pechino chiama Italia. Italmercati lavora per la connessione tra i Mercati

Pechino coinvolge l’Italia sullo sviluppo sostenibile dei mercati agricoli internazionali. E grazie al rapporto tra Italmercati e China Agriculture Wholesale Market Association (CAWA), si lavora per creare una grande piattaforma che promuova la connessione tra il mercato agricolo cinese e gli altri mercati internazionali.

Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, ha partecipato infatti nei giorni scorsi ad una conferenza che si è tenuta a Pechino. Presenti esperti dei settori industriali, rappresentanti di imprese leader in Cina e all’estero. Per condividere analisi e trend, analizzare le sfide da affrontare, scambiare idee sullo sviluppo sostenibile dei mercati di prodotti agricoli anche alla luce della pandemia.

“ Il Valore Aggiunto dei principali Mercati Italiani aderenti al network Italmercati (si tratta dei 17 Mercati più importanti e significativi in Italia), ha registrato una crescita media annua del 4,9% negli ultimi 10 anni, con un giro d’affari che supera gli 8 miliardi di Euro ed una forza lavoro che gravita giornalmente nei Mercati (dati 2020) pari a circa 20 mila unità - ha sottolineato Pallottini nel suo intervento -. Continueremo ad investire in digitalizzazione ed innovazione per rispondere in modo corretto ai bisogni dei consumatori ed alle evoluzioni delle filiere anche a livello internazionale. Non da meno occorre integrare questo processo con l’edificazione di piattaforme logistiche distributive moderne che trasformeranno i Mercati in veri e propri centri di cultura del cibo fresco e freschissimo ed andranno a consolidarsi come veri e propri presidi di sicurezza per quello sviluppo sostenibile che anche la China Agriculture Wholesale Market Association ha messo al centro del confronto a Pechino”.

La risposta all’intervento di Pallottini non si è fatta attendere.

“ Spero davvero che la conferenza sia stata un’opportunità per realizzare il commercio bilaterale di prodotti agricoli – ha scritto Ma Zengjun, Chairman of Asia-Pacific Working Group of World Union of Wholesale Markets e Chairman of CAWA, in una lettera a Pallottini -. Noi guardiamo al rafforzamento della cooperazione con Italia ed Europa, per sostenere lo sviluppo sostenibile dei mercati agricoli internazionali. L’Italia è uno dei più importanti esportatori di prodotti agricoli. I Mercati all’Ingrosso rappresentano piattaforme per fornire prodotti freschi, ma hanno anche un ruolo vitale nel commercio tra Cina, Italia e resto d’Europa. Negli anni passati il gruppo europeo del WUWM ha dato un importante contributo alla promozione di queste vie commerciali”.