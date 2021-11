Pecorino Romano a Expo Dubai: pressing su Governo per politiche anti Italian Sounding e supporto a promozione internazionale. Maoddi: Made in Italy va protetto e valorizzato

Maoddi: vetrina eccezionale in un mercato in crescita - ““Nei primi 6 mesi di quest’anno l’export è cresciuto del 15%, a dimostrazione del crescente interesse per il prodotto, che proprio per questo va ancora di più protetto, tutelato e valorizzato con politiche adeguate, come abbiamo chiesto al governo insieme ai presidenti degli altri consorzi qui a Dubai. Tornare nelle Fiere internazionali, e tornarci insieme ad altre prestigiose DOP, è davvero un’occasione straordinaria, per rilanciare l’export facendo rete e valorizzare la straordinaria qualità dei nostri prodotti unici al mondo”, dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano e vicepresidente AFIDOP, Gianni Maoddi. “L’Expo di Dubai è una vetrina eccezionale per i nostri prodotti, un mercato in forte espansione e che dimostra crescente interesse per il mondo dei formaggi. Il Pecorino Romano rappresenta oltre l’80% dei volumi rispetto al totale dei pecorini DOP italiani, con più di 12mila aziende in tutta la zona d’origine. Un prodotto fra i più antichi della storia, la cui tecnica produttiva era già raccontata dagli scrittori romani. Negli anni abbiamo mantenuto forte la tradizione, riuscendo allo stesso tempo a innovarci e rinnovarci per guardare alle sfide del futuro, così come al futuro vogliamo guardare, con ottimismo, partecipando a questa prima grande manifestazione internazionale dopo il Covid, nonostante si stia vivendo un altro momento difficile sul fronte della pandemia. È questo – sottolinea il presidente - che portiamo a Dubai con il nostro Pecorino Romano: tradizione, innovazione, un sapore unico e apprezzato in tutto il mondo, capace di andare incontro alle esigenze di ogni palato e di tutti i consumatori, valore aggiunto degli aperitivi e irrinunciabile ingrediente nelle ricette più famose della cucina italiana. Prodotti esclusivi e dalla altissima qualità, rigorosamente Made in Italy. In una parola, inimitabili”, conclude Maoddi.

