Made in Italy, Pecorino Romano. De Castro: Parte riforma regolamento indicazioni geografiche, al voto europeo entro il 2023

“Il tema delle imitazioni interessa tutto il mondo delle indicazioni geografiche. C’è maggiore attenzione europea rispetto ad anni fa, per un comparto che a livello europeo vale 80 miliardi e che in ambito mediterraneo costituisce un importante fattore di crescita. Zone montane di sono ripopolate grazie a queste produzioni e senza chiedere soldi all’UE. L’enorme quantità di indicazioni geografiche mette in difficoltà il sistema burocratico, a fronte dei nuovi disciplinari, e questo porta il rischio di delegare troppo all’agenzia di Alicante, che si occupa principalmente di marchi. Il nuovo regolamento dovrà definire con precisione le competenze, mentre altro aspetti commerciali possono essere sviluppati esternamente. I Consorzi avranno un ruolo fondamentale e quello del pecorino è uno dei maggiori, per questo vanno rafforzati per organizzare meglio tutti gli strumenti, commerciali, di valorizzazione e difesa, così da garantire reddito agli agricoltori. Oggi i maggiori prezzi non sempre compensano i maggiori costi. Il nuovo regolamento deve puntare sulla semplificazione: un sistema che dice che ogni nuova modifica, se non influisce sul mercato europeo, può essere gestita a livello nazionale e non comunitario. Punteremo a questa proposta di modifica, per no metterci anche 6 anni per cambiare un disciplinare. Poi rafforzamento dei consorzi e poi la tutela delle vocazioni. Dobbiamo evitare ricorsi mettendo nel regolamento alcune conclusioni della Corte di Giustizia europea, per esempio dove il consumatore viene portato in confusione. Serve poi trasparenza, magari con l’inserimento del nome del produttore, una possibilità non obbligatoria in più. Queste proposte saranno presentate il 12 luglio ed a ottobre inizierà il percorso, così da avere approvato entro l’anno prossimo, con la presidenza spagnola. Per il pecorino c’è un problema generazionale per dare un ricambio, ma serve anche cultura commerciale, accanto a quella della qualità: serve cultura imprenditoriale”.

Così l’europarlamentare Paolo De Castro a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano.