Pecorino Romano, Patuanelli: 15 milioni per la promozione dei consorzi. Oggi la firma per 70 milioni alla gastronomia di eccellenza

"Per il potenziamento dei consorzi abbiamo fatto diverse azioni. Abbiamo inviato al Mef le risposte sul decreto di 15 milioni per la promozione, mentre oggi firmerò un decreto attuativo per la tutela della gastronomia di eccellenza, che prevede l’utilizzo di Dop e IGP, parliamo di un fondo da 70 milioni. Sono state messe in campo risorse per una seria politica economica, perché dove funziona la filiera si interrompe la dicotomia tra produzione e industria. Poi il valore deve distribuirsi bene, perché alcune fragilità emerse confermano che alcune filiere non funzionavano bene. Per la zootecnia, sono disponibili 240 milioni, utilizziamo i pagamenti accoppiati e per il settore ovinicolo-caprino ci sono 11 milioni, per compensare i costi di produzione. In vista di questo aumento di crescita dei prezzi energetici credo che l’Europa crei un energy Recovery fund”.

Così il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano.