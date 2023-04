Pensioni: Anp-Cia, su minime legge di Bilancio poteva fare di più

Gli aumenti, definiti con eccessiva enfasi come risultato di “rivalutazione eccezionale”, consistono, spiega Anp-Cia, nell’incremento fino a 599,82 euro per gli ultra 75enni e di 572,20 per quelli di età inferiore. Quindi, pensioni minime più alte solo per il 2023 e 2024, del 6,4% per gli ultra 75enni e dell’1,5% per gli altri. Uno scatto del tutto insufficiente, sottolinea l’Associazione di Cia, a fronte di un’inflazione che viaggia quasi al 12% su base annua, incidendo pesantemente sul costo dei beni essenziali come gli alimentari, oltre che sulle bollette di luce e gas.

Per Anp-Cia, dunque, è apprezzabile, nel metodo, la rivalutazione al 120%, ma è insufficiente negli esiti, visto che le pensioni minime sono ancora ben lontane dai 780 euro, l’ammontare di quelle di cittadinanza.

Nel dettaglio, Anp-Cia esprime perplessità sul sistema di indicizzazione, assolutamente da rivedere. In particolare, riguardo le pensioni più alte, che non sono quelle d’oro, ma di lavoratori che, comunque, hanno pagato i contributi e hanno diritto a essere tutelati dall’inflazione. Se da una parte, sottolinea Anp-Cia, può essere ragionevole prevedere delle parziali limitazioni, queste devono essere circoscritte nel tempo e finalizzate a sostenere redditi e pensioni più basse. Cosa che, invece, non avviene da numerosi anni, dimostrando che, ancora una volta, con le pensioni si tende a fare cassa.

Inoltre, Anp-Cia è preoccupata per la tassazione sulle pensioni per le quali non sono previste diminuzioni di sorta, mantenendo complessivamente un carico fiscale fra i più elevati d’Europa. Il recente decreto fiscale, chiosa l’Associazione di Cia, sembra non portare beneficio alcuno in termini di quella progressività sancita dalla Costituzione.

Infine, è ancora in bilico la questione “Opzione donna”, di cui si conferma la forte penalizzazione, e non ci sono segnali per la pensione di garanzia destinate ai giovani per i quali, invece, sarebbe urgente prevedere strumenti che assicurino un futuro previdenziale dignitoso.

“Tuttavia -interviene il presidente nazionale di Anp-Cia, Alessandro Del Carlo- la delusione non rallenta la nostra volontà a proseguire nell’impegno per la tutela dei pensionati, anche dal punto di vista sanitario, sociale e dell’invecchiamento attivo. Anche su questo fronte, infatti, si registrano ritardi da parte del Governo che mostra di sottovalutarne la rilevanza, a partire dalle disposizioni nell’ambito del Pnrr”.