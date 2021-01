Per il decimo anno consecutivo British American Tobacco italia conquista La certificazione “top employer”

British American Tobacco (BAT) Italia ha ottenuto, per il decimo anno consecutivo, la certificazione “Top Employer Italia”: un importante risultato che conferma, anche per il 2021, le eccellenti performance dell’azienda in ambito HR.

British American Tobacco si classifica, così, tra le migliori aziende impegnate in un continuo miglioramento delle Best Practice sul piano HR, mantenendo una posizione di primo piano all’interno dell’élite mondiale delle aziende all’avanguardia per le politiche di gestione delle Risorse Umane.

BAT ottiene anche la certificazione globale ed europea. Quest’ultima viene riconosciuta solo alle multinazionali certificate in almeno 5 Paesi in Europa: in particolare, BAT è stata certificata, oltre che in Italia, anche in altri 14 Paesi europei, ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito. Un riconoscimento che premia in particolare l’area Sud Europa di BAT, guidata dall’italia, grazie all’analoga certificazione ottenuta anche da Grecia e Spagna.

“È un grande onore per BAT Italia ricevere questa certificazione: il 2020 non è stato solo un anno particolare e ricco di sfide per tutti, ma è anche l’anno in cui ricorre il decimo anniversario della certificazione Top Employer ricevuta da BAT Italia. In questi ultimi anni ci siamo impegnati per migliorare costantemente il benessere aziendale, cercando sempre nuovi spunti per semplificare le nostre attività e innovarle chiedendo un feedback alla nostra organizzazione”, ha commentato Elena Anfosso, HR Director Southern Europe Area di BAT. “Sicuramente quest’anno molti dei nostri dipendenti hanno affrontato più sfide del solito, a livello personale e professionale: BAT ha sempre fatto del suo meglio per essere a fianco delle sue persone e dimostrarsi all’altezza di questa sfida.

Ancor prima dell’inizio dello stato di emergenza avevamo implementato in maniera volontaria lo smart working per i dipendenti dell’ufficio, che ancora oggi è la modalità consigliata. Abbiamo dotato di dispositivi di protezione chi lavora sul campo, promuovendo inoltre iniziative a supporto di tutti i dipendenti, come: una convenzione con cliniche in tutta Italia per effettuare tamponi, l’attivazione dell’Employee Assistance Programme (un servizio di assistenza psicologica, legale e di supporto per i dipendenti), oltre al lancio di Chameleon, una piattaforma di training online per l’Italia e il Sud Europa, insieme a tante altre attività di comunicazione ed engagement.

Durante il lockdown inoltre non si sono fermate le assunzioni e l’acquisizione di talenti: nel 2020 sono state infatti assunte 23 persone e attivati 8 stage. I nuovi colleghi sono stati portati onboard in maniera completamente digitale, avendo l’occasione di sentirsi da subito parte dell’organizzazione.”

La certificazione Top Employer è il risultato di una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi, che ha riconosciuto le eccellenze di British American Tobacco nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, nelle politiche di sviluppo del talento diffuse a tutti i livelli aziendali e nei piani di gestione delle risorse umane. In particolare, le principali aree di eccellenza in cui BAT Italia ha ottenuto i migliori risultati in ambito HR sono state: Pianificazione della Forza Lavoro, Digital Onboarding, Sviluppo della Leadership e Talent acquisition.

Il Top Employers Institute svolge la sua attività di certificazione come ente indipendente in tutto il mondo dal 1991. La Certificazione viene rilasciata solo alle aziende che rispondono ai requisiti della Top Employers HR Best Practices Survey condotta dal Crf Institute, uno strumento di indagine scientifico e oggettivo che prende in esame tutte le aree critiche in ambito HR, quali: Condizioni di lavoro e benefit, Cultura aziendale, Formazione e sviluppo, Opportunità di carriera, Onboarding, Gestione della performance, Sviluppo della Leadership, Politiche retributive e benefits, Pianificazione degli organici.

******

British American Tobacco Italia

British American Tobacco Italia S.p.A (BAT Italia) nasce ufficialmente il 1° gennaio 2002 e assume la sua attuale configurazione nel giugno del 2004 a seguito dalla fusione con l’Ente Tabacchi Italiani S.p.A, per l’acquisizione del quale il gruppo British American Tobacco (BAT) si è aggiudicato la gara per la privatizzazione il 16 luglio 2003. Una privatizzazione del valore di 2,3 miliardi di euro che ha rappresentato uno dei più grandi investimenti mai effettuati in Italia da una società internazionale. BAT Italia, grazie alla forte connotazione di azienda dai fondamenti italiani ma dal respiro internazionale ha assunto un ruolo di grande valore strategico per il sistema economico nazionale.

Oggi BAT Italia è alla guida del cluster SEA – Southern Europe Area che include oltre al nostro Paese anche Cipro, Grecia, Israele, Malta, Portogallo, Spagna, Isole Canarie, Andorra e Gibilterra, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Macedonia del Nord, Kosovo e Albania.

Nel 2021 BAT Italia ha ottenuto, per il decimo anno consecutivo, la certificazione “Top Employer Italia”. BAT ha ottenuto inoltre la certificazione Top Employer Europe 2021, riconosciuta solo alle multinazionali certificate in almeno 5 Paesi europei, insieme a quella Top Employer Global.

In Italia la nostra azienda è presente con diversi marchi internazionali di prodotti del tabacco tradizionali (tra cui Rothmans, Lucky Strike, Vogue, Dunhill, Kent) e nazionali (tra cui MS), e con la linea di prodotti da vaping Vype, che include ePen ed eTank Pro. Nella città di Torino, ad aprile 2018, British American Tobacco Italia ha inoltre lanciato il suo nuovo e più innovativo dispositivo a tabacco riscaldato (THP - Tobacco Heating Product) di ultima generazione, glo™, oggi distribuito in tutto il Paese. Nel 2019 l’azienda ha lanciato anche glo™ series 2 Mini, dal design ancora più compatto e maneggevole, insieme a glo™ nano, il dispositivo più sottile e leggero della linea glo™, e a glo™ pro. Nel 2020 BAT Italia ha lanciato anche glo™ hyper, il dispositivo di ultima generazione nella categoria dei prodotti a potenziale rischio ridotto, che, grazie all’esclusiva Induction Heating Technology™, scalda rapidamente il tabacco fino ad una temperatura di 260°, senza bruciarlo.

BAT ha tra i suoi obiettivi strategici l’impegno di ridurre l’impatto della propria attività sulla salute, offrendo ai propri consumatori, fumatori adulti, un futuro migliore con l’offerta di un ampio portafoglio di prodotti meno rischiosi. BAT Italia concorre in modo significativo alla crescita dell’economia italiana, contribuendo con circa 3 miliardi di euro l’anno alle entrate erariali dello Stato.

BAT Italia è parte del Gruppo British American Tobacco, fondato nel 1902, con sede a Londra.

BAT è un’azienda leader mondiale nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category, che ha tra i suoi principali obiettivi quello di realizzare un futuro migliore, “A Better Tomorrow”, riducendo l’impatto del proprio business sulla salute attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti meno rischiosi per i consumatori.

L’azienda continua a sostenere con chiarezza che le sigarette tradizionali soggette a combustione comportano seri rischi per la salute e l’unico modo per evitarli è non iniziare o smettere di fumare. BAT incoraggia coloro che altrimenti continuerebbero a fumare a passare completamente ad alternative al fumo che siano scientificamente comprovate come a rischio ridotto. L’ambizione di BAT è di avere su scala globale 50 milioni di consumatori dei suoi prodotti non soggetti a combustione entro il 2030. BAT impiega oggi oltre 53.000 persone, opera in più di 180 mercati e ha stabilimenti in 43 paesi in tutto il mondo.

Il portafoglio strategico dell’azienda è costituito da diversi marchi globali di sigarette tradizionali e da una vasta e crescente gamma di prodotti non soggetti a combustione, le cosiddette New Categories a potenziale rischio ridotto di BAT. Queste comprendono prodotti da vaping, prodotti a tabacco riscaldato e prodotti per uso orale moderni denominati Modern Oral, che includono sia i sacchetti di nicotina senza tabacco a base di nicotina, nonché prodotti orali più tradizionali come lo snus e il tabacco da fiuto.

La società è quotata alla Borsa di Londra. Nel 2019, il Gruppo ha generato ricavi per 25,8 miliardi di sterline e profits from operations per oltre 9 miliardi di sterline.