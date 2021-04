Per un pianeta in salute – Serpillo, UCI: imprescindibile rapporto tra cibo e ambiente. E noi andiamo nella direzione sbagliata

Diversi e tutti di grande attualità i temi toccati dal Presidente Nazionale UCI, Mario Serpillo, intervenuto ieri alla Tavola rotonda “Per un pianeta in salute”.

“È un obiettivo ambito già dagli anni ‘80, attraverso iniziative di sviluppo sostenibile dell’ONU e prima ancora con le grandi manifestazioni di aiuto come il Live AID del 1985, quando si credeva di poter affrontare le esigenze mondiali da “battitori liberi” anziché in modo sistemico e globale. Ma il mondo comunicava in modo diverso, l’informazione non era ancora digitale e meno ancora globalizzata.

Dalla globalizzazione è emersa la stretta connessione tra cibo e ambiente, che ha evidenziato come la salute del pianeta dipenda da molti fattori, ma tutti legati al cibo e che possono essere sintetizzati in un solo concetto: economia circolare”. Ed essendo il cibo la chiave di accesso per comprendere e gestire le dinamiche produttive, viene da sé che tutto questo debba necessariamente essere parte integrante della politica”.

Mario Serpillo evidenzia come l’attuale disparità di risorse e l’accesso limitato al cibo inducano l’uomo ad incidere sull’equilibrio naturale, come le migrazoni, con il loro terribile tributo di vite, che sono fenomeni provocati sicuramente da diversi fattori, ma il primo di essi è sempre lo stesso: l’accesso al cibo.

“Le disparità del mondo rappresentano il fallimento totale delle politiche degli ultimi 20 anni. E il Mediterraneo ne è la prova più evidente. In quest’area l’Italia avrebbe potuto tranquillamente esercitare la propria leadership naturale nel "mare nostrum" come arbitro della situazione ma la miopia di Bruxelles unita ad altri interessi purtroppo hanno avuto la meglio.

L’Unione Coltivatori Italiani ha costituito la Confederazione per il Mediterraneo con l’intento di implementare, valorizzare e promuovere la diffusione dell’agricoltura e della pesca sostenibili, in un rapporto di cooperazione economica, orientata alla “qualità” nel contesto del Mediterraneo. E il tutto nella più assoluta trasparenza. L’impegno è grande e occorre una condivisione di pensiero e una sinergia totale, a partire dalle reti universitarie fino ai centri di ricerca e alle istituzioni territoriali come realtà delle Regioni che si affacciano sul Mediterraneo. In sostanza è un importante contributo in termini di civiltà del cibo, capacità professionale, know how e tradizioni legate alle eccellenze dei territori e allo sviluppo ecosostenibile inquadrato in una visione strategica”.

Il Presidente UCI ha toccato il tema di come sia ancora un miraggio quello della produzione di cibo sostenibile in molte zone nel mondo, al climate change che rende la fascia temperata sempre più arida o l’inquinamento da microplastiche che avvelena gli oceani mentre il neo-imperialismo sta riempiendo l’Africa di strade e maestranze privando le popolazioni locali dei loro diritti fondamentali.

“Il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza che ci permetterebbe di risalire la china, sia dal punto di vista della sostenibilità sociale che da quella ambientale, deve essere tradotta in “investimento culturale” per una sostenibilità che possa essere capita, sentita e attuata soprattutto dalle nuove generazioni. È un’occasione unica e straordinaria. Cerchiamo di non perderla”.

Agricolae, di seguito, pubblica il link dell’intervista completa: https://www.youtube.com/watch?v=_dvddJU9UqI