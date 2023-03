Pesca a strascico, Francia boccia Commissione UE: proposta inaccettabile, condanna pesca artigianale

La proposta della Commissione sulla pesca nelle aree protette dell'Unione europea è "inaccettabile", "scollegata dalla realtà" e segnerebbe "una condanna della pesca artigianale". È il duro giudizio del Segretario di Stato alla Pesca francese, Hervé Berville, espresso al suo arrivo al Consiglio Ue Agricoltura e Pesca di oggi a Bruxelles. Alla riunione verrà discusso il piano della Commissione che vuole eliminare la pesca a strascico e tutti gli strumenti di cattura mobili di fondo come le draghe nelle aree marine protette. "Non possiamo accettare proposte scollegate dalla realtà, ed è il caso della proposta della Commissione europea che non fa distinzione", tra pesca industriale e artigianale, e che "avrebbe come conseguenza una condanna della pesca artigianale francese e europea". Per questo, ha detto Berville, "lavoriamo con i differenti Paesi per dimostrare" che questa riforma "sarebbe una sconfitta per la pesca europea ma soprattutto che ci son delle soluzioni che esistono dappertutto nel nostro territorio". Per questo, ha concluso il Segretario di Stato "sono venuto a dire che non si può accettare questa proposta".

"Nel mettere a punto le politiche europee agricole e della pesca bisogna tenere presenti tre principi fondamentali, "protezione delle risorse, sostenibilità economica delle imprese e soprattutto rafforzamento della sovranità alimentare". Prosegue il Segretario di Stato alla Pesca francese, Hervé Berville, al suo arrivo al Consiglio Ue Agricoltura e Pesca di oggi a Bruxelles. Secondo Berville "la guerra in Ucraina, il Covid e i recenti sviluppi geopolitici dimostrano che la questione della sovranità alimentare è importante".

