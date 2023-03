Pesca, Agripesca-Uci: Questione miglia nel Mediterraneo cruciale per rilancio. Va difesa anche pesca a strascico

“Il tema del Mediterraneo, dei paesi rivieraschi del Maghreb è vitale”, afferma Toni Scilla, di Agripesca-Uci commentando con AGRICOLAE la questione della pesca nelle acque del mar Mediterraneo e dei sequestri o tentativi di sequestro dei pescherecci italiani. “È una situazione che va sistemata e va fatto partendo da un momento di confronto con il governo nazionale per risolvere questa estensione unilaterale da parte della Libia che, già con Gheddafi, portò le miglia da 12 a 74, chiudendo di fatto il golfo della Sirte. Non si è riusciti a venire a capo di questa situazione e ora chi ne paga le conseguenze è la marineria siciliana in particolare”, aggiunge Scilla.

“Noi siamo già in fase di interlocuzione con il governo e sicuramente il prossimo tema che affronteremo sarà quello dei rapporti con i paesi rivieraschi. Il Mediterraneo non può diventare un mare di guerra ma di pace. Del resto a bordo dei nostri pescherecci c’è già l’integrazione vera tra persone di etnie e religioni diverse”. Scilla ribadisce che nel confronto con il nuovo governo la priorità assoluta è la “risoluzione della questione delle miglia rispetto alla Libia, e non solo. Stiamo creando le condizioni per un incontro con il ministro Lollobrigida su questo tema. Devo dire che questo governo già qualcosa lo sta facendo, la presidente Meloni per esempio è già stata in Libia, sta cercando di riprendere il ruolo che l’Italia deve avere in questa parte del mondo. Il Mediterraneo è cruciale, e la pesca può essere un ottimo volano in questo senso, anche perché unisce storia, cultura, tradizione. È uno dei punti strategici per il rilancio della pesca, assieme alla sburocratizzazione, allo snellimento delle procedure, al problema del caro gasolio. Dobbiamo lavorare affinché questi atti di pirateria non si verifichino più”.

Rispetto ai vincoli che le politiche europee vogliono introdurre, il rappresentante di Agripesca-Uci sottolinea come sia “una battaglia che va fatta in ambito comunitario per difendere la specificità della pesca nel canale di Sicilia. Bruxelles emana regolamenti e normative che guardano alla pesca atlantica ma la pesca nel Mediterraneo ha tutt’altra tipologia. Il regolamento che va bene per le marinerie del Nord Europa non può andare bene per la pesca italiana”. Scilla assicura: “Noi come Agripesca siamo pronti a fare le barricate. Abbiamo visto che alcuni si stanno muovendo in ambito comunitario rispetto alla pesca, ma come associazione di categoria vorremmo che alle parole seguissero i fatti e che quando escono questi regolamenti si prendesse una posizione chiara. Anche perché noi abbiamo un altro problema: che nel momento in cui siamo obbligati a rispettare regolamenti iniqui poi ci troviamo di fronte alla concorrenza dei paesi del Maghreb che pescano nel nostro stesso pezzo di mare ma senza rispettare le nostre normative. Dunque sicuramente va difesa la pesca a strascico, che non è inquinante come si vuol far credere, perché oggi si può fare abbinando la sostenibilità ambientale con quella economica”.