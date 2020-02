PESCA, ALLEANZA: APPELLO A BELLANOVA PER TUTELARE LAVORO E PRODUZIONI CANALE OTRANTO

“I pescatori italiani - prosegue l’Alleanza - sono i primi a voler salvaguardare il buono stato della fauna marina, perché da questo dipende il proprio lavoro e il proprio futuro. Ma come raggiungere questo obiettivo è una decisione che deve essere presa su basi scientifiche certe e attraverso un percorso condiviso che coinvolga la categoria, diversamente da quanto accaduto in altre aree. L’istituzione di una area protetta non è l’unica strada per tutelare le risorse”. L’Alleanza lamenta l’assenza, se non a livello locale e con singoli operatori, di un confronto partecipativo con i diversi soggetti interessati, come prescritto dai protocolli per la presentazione delle proposte di aree di protezione alla Cgpm. Per questo l’Alleanza chiede che queste proposte siano preliminarmente presentate e discusse in ambiti che assicurino una partecipazione consapevole, responsabile e realmente rappresentativa degli interessi coinvolti; il MEDAC (Consiglio Consultivo del Mediterraneo), organismo di emanazione europea che rappresenta la produzione e l’ambiente, può senz’altro essere uno dei luoghi in cui esercitare il confronto, sempre che lo vogliano veramente coloro che oggi strombazzano cartelli di sigle che tutto sono tranne che organizzazioni effettivamente rappresentative di pescatori. Lo stesso Medac ha formulato solo nel 2019 un parere favorevole per un'altra "fishery restricted area" proposta dall'Università di Bari e che è attualmente in via di istituzione poche miglia più a nord di Otranto, a riprova che quando la categoria è coinvolta, e gli impatti valutati correttamente, i pescatori partecipano attivamente alle iniziative di protezione dell'ambiente marino.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK