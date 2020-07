PESCA, ALLEANZA COOPERATIVE: BENE INTESA STATO-REGIONI CHE SBLOCCA 20 MLN EURO PER FAR FRONTE A EMERGENZA COVID

Soddisfazione dell’Alleanza delle Cooperative per l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto ministeriale relativo al riconoscimento di una indennità alle imprese di pesca, comprese le acque interne, e l’acquacoltura, per far fronte agli effetti diretti e indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19. Lo stanziamento, confermato dal decreto legge “rilancio”, è pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020. “Sono risorse molto attese dalla categoria, che forniscono un parziale ristoro alle imprese, colpite dagli effetti della pandemia, che nonostante le gravi difficoltà affrontate in questi mesi, non hanno mai smesso di lavorare, garantendo così l’offerta di prodotto ittico fresco. Ora tutti questi sforzi potranno avere un parziale ristoro, esteso, grazie alla nostra battaglia, a tutti i settori ittici” , commenta l’Alleanza. Il prossimo step prevede un decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Mipaaf per definire le relative procedure e modalità attuative.

