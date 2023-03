Pesca: Alleanza Cooperative, bene ministro Lollobrigida su revisione piano di azione

Dall’Alleanza delle Cooperative italiane pesca e acquacoltura arriva l’apprezzamento all’intervento del ministro Francesco Lollobrigida che nel corso del consiglio Ue ha chiesto di rivedere il piano di azione per la pesca sostenibile in Europa, proposto dalla Commissione europea il 21 febbraio. “L'adozione del piano d’azione -afferma l’Alleanza- così come è stato proposto porterebbe alla messa al bando dello strascico e con questo alla fine di un settore fondamentale per l’economia ittica italiana ed europea che contribuisce per il 25% agli sbarchi totali di prodotto ittico e per il 38% dei ricavi, con oltre 7000 imbarcazioni. E di queste 2.088 sono italiane e riforniscono la maggior parte di quanto viene venduto nei nostri mercati ittici. Dallo strascico -prosegue l’Alleanza- arriva il 33% del prodotto ittico nazionale per un valore pari al 46% del fatturato totale”. Per la cooperazione la vera sostenibilità passa dal rispetto delle tante regole che già sono in vigore e che vanno estese anche ai paesi extra Ue “non è possibile usare due pesi e due misure quando si tratta di difendere le risorse ittiche che popolano gli stessi mari”.