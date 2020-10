Pesca: Alleanza Cooperative, no a scure Ue che taglia alla flotta Italiana oltre 14mila giornate di lavoro

“A nulla -afferma l’Alleanza - sono valse le richieste avanzate, insieme ai colleghi francesi e spagnoli, al commissario europeo Virginijus Sinkevičius per esprimere contrarietà al nuovo provvedimento. Una scure – prosegue l’Alleanza- che impatta sui consumatori finali, per la riduzione dell’offerta di alcune specie molto apprezzate, e sui nostri operatori. Così, rischiamo la chiusura di molte imprese”. Secondo la cooperazione con una riduzione così drastica, che si somma alla restrizione già in essere per quest’anno, per molte delle circa cinquecento imbarcazioni coinvolte dal provvedimento, si rischia di non raggiungere la sostenibilità economica. Le giornate di pesca per un peschereccio passerebbero in un anno da una media di 180 giorni a meno di 170 giorni, limite al di sotto del quale i costi superano i possibili ricavi. “In un momento così critico per l’economia globale, vanno cercate misure di sostegno e rilancio, no a norme che di fatto rendono improduttivo fare impresa”, conclude l’Alleanza.

