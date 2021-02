Pesca: Alleanza cooperative, sistema in tilt per accedere a misure sostegno reddito. Sì a proroga termini

L’Alleanza Cooperative pesca rivolge un appello al ministero del Lavoro affinché 25000 pescatori italiani possano accedere in modo semplice alle misure di sostegno al reddito per le ore di lavoro perse nel 2020, legate alla pandemia ma non solo, accedendo così a 20milioni di euro previsti dal decreto interministeriale n. 1 del 3 febbraio 2021. Una richiesta, quella della cooperazione, condivisa anche con le organizzazioni armatoriali e sindacali, in una lettera inviata qualche giorno fa al ministro Orlando, che punta a prorogare la scadenza del termine per presentare le domande, fissata al 28 febbraio. “Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e i pochi giorni di tempo per presentare le domande, stanno mandando in tilt il sistema. Tutto l’onere di ricostruire l’attività lavorativa del 2020 spetta al datore di lavoro, e le nostre cooperative devo predisporre le istanze per un numero elevato di lavoratori. Per questo è indispensabile un differimento dei termini. Non vorremmo che per procedure burocratiche troppo lunghe, il settore restasse escluso da risorse economiche vitali per tamponare l’emergenza”, chiede l’Alleanza.

