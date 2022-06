Pesca. Battistoni (Mipaaf): Condoglianze alla famiglia del pescatore morto a Falconara

“Desidero rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia del pescatore di Falconara Marittima morto questa mattina mentre svolgeva il suo lavoro a bordo di una vongolara che si è rovesciata per cause ancora da stabilire. È una tragedia del mare che colpisce tutta la comunità cittadina e che lascia sgomenti. Mi auguro che in tempi brevi si riesca a far luce sulla disgrazia avvenuta, per capire cosa sia successo e il perché di una simile tragedia. Voglio altresì esprimere la mia vicinanza alle marinerie anconetane per la perdita del loro collega e amico, e ringraziare i soccorritori che hanno permesso di trarre in salvo un secondo marittimo, coinvolto nell’incidente di questa mattina”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni in merito al rovesciamento di una vongolara a Falconara Marittima, nel quale ha perso la vita un pescatore.