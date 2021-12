Pesca, Battistoni (Mipaaf) e Scilla (Regione Sicilia) incontrano delegazione marinerie: “Nel 2022 si prosegue con fermi aggiuntivi”

Questa mattina, presso gli uffici del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di Roma, si è tenuto un incontro con i rappresentanti di alcune marinerie italiane alla presenza del sottosegretario con delega alla pesca Francesco Battistoni, del direttore generale del Mipaaf Riccardo Rigillo e dell’assessore regionale all’agricoltura della Sicilia Toni Scilla. Il senatore Battistoni ha rassicurato la delegazione di pescatori che “per il 2022 non sarà utilizzato il meccanismo ripartizione dei giorni di pesca calcolato sulle medie per imbarcazione, ma si adotterà ancora il sistema dei fermi aggiuntivi degli anni precedenti”. “Il mio impegno – ha ricordato il sottosegretario – è quello di portare a Bruxelles le istanze delle marinerie italiane, in modo che con il regolamento del 2022 esse possano essere soddisfatte nel migliore dei modi” L’assessore regionale Toni Scilla invece ha spiegato che “c’è una perfetta sinergia con il governo nazionale. Il dato, d’altronde, è oggettivo: la riduzione delle giornate di pesca avrebbe una ripercussione economica molto negativa su un settore strategico non solo per la Sicilia, ma per tutto Paese”. Scilla ha poi ribadito: “Siamo in attesa della discussione che avverrà in Europa su questo tema, nel frattempo avvieremo un dialogo sul meccanismo dei Tac, i totali ammissibili di cattura annuali, senza nessun preconcetto”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK