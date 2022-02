Pesca. Battistoni (Mipaaf): In Europa ruolo centrale dell’Italia in difesa della pesca a strascico

“L’Italia sta svolgendo un ruolo fondamentale per la tutela dei suoi prodotti agroalimentari e le battaglie di merito svolte in Ue, non sono state ideologiche ma di metodo e dal forte contenuto protezionistico”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni durante suo intervento al Council Meeting YEPP 2022 organizzato dai Giovani Leader del Partito Popolare Europeo che si è svolto presso l’Aula dei Gruppi della Camera dei Deputati.

“Dopo il Nutriscore, l’Italian Sounding, la dealcolazione del vino, il Prosek, l’ipotesi di etichettare il vino come prodotto ‘pericoloso per la salute’ – ha continuato - l’Italia è nuovamente sotto attacco in un altro settore strategico per la sua economia, del quale si tende a parlare troppo poco. Mi riferisco al comparto ittico e dell’acquacoltura e precisamente alla pesca a strascico, una tecnica che non può essere demonizzata o presa di mira. Il ruolo dell’Italia in Ue – ha proseguito - sarà, ancora una volta, quello di far comprendere che simili attacchi non sono finalizzati a favorire la sostenibilità ambientale, ma a privilegiare alcune multinazionali o lobby di interesse che vogliono una omologazione dei prodotti e non una difesa delle biodiversità”, ha concluso Battistoni.