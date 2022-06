Pesca. Battistoni (Mipaaf): Incontro positivo, settore ittico ha riconosciuto nostre iniziative

“L’incontro con il settore ittico è andato molto bene”. È quanto ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni al termine del tavolo sulla pesca svolto presso la sala Cavour del Ministero. “Al tavolo con le associazioni di categorie e con i rappresentati sindacali - ha continuato - sono stati riconosciuti e apprezzati gli sforzi del Ministero finalizzati a sostenere il settore della pesca e i redditi dei pescatori”.

“Come sottosegretario con delega al settore ittico e dell’acquacoltura, mi ero ripromesso di rivedere il comparto a pochi giorni dall’ultimo incontro, avvenuto a fine maggio, e oggi è stata l’occasione per rappresentargli quanto ottenuto in termini di sostegno al reddito e di aiuto sul caro gasolio. Il primo intervento concreto è stato il credito di imposta per l’acquisto dei carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, il secondo è aver ottenuto, con il via libera da parte di Bruxelles, la compensazione dei costi aggiuntivi attraverso il FEAMPA (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) e il terzo è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto filiere che eroga alla pesca 20 milioni di euro”.

“Si tratta di tre misure concrete di sostegno diretto al reddito, elaborate in dieci giorni secondo le competenze dirette del Ministero e dalle tempistiche molto snelle. Con il Tavolo di oggi – prosegue Battistoni – abbiamo tracciato un percorso fatto di interlocuzioni reciproche fra il mondo della pesca e l’amministrazione, volto a favorire una collaborazione fra le parti che sia costruttiva e non distruttiva, che sia di crescita comune e non di contrapposizione. Se in tempi brevi siamo riusciti a dare risposte veloci alle esigenze impellenti di un comparto lo si deve agli uffici del Mipaaf, alla Direzione Generale della Pesca e ai dipendenti ai quali va il mio ringraziamento più sincero per aver ottenuto in tempi brevi grandissimi risultati”, conclude Battistoni.