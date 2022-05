Pesca, Battistoni (Mipaaf): Messe in atto misure per garantire stabilità comparto ittico

In riferimento al caro gasolio che sta mettendo in ginocchio le attività produttive italiane, il governo ha messo in atto una serie di misure volte a contrastare le speculazioni ed a sostenere le imprese italiane in questa delicata congiuntura economica.

Per quanto riguarda il settore della pesca, ricordo che siamo stati tra i primi ad attivarci, il mese di marzo, con la destinazione di un fondo da 20 milioni a sostegno del comparto.

Ci siamo battuti, ed abbiamo ottenuto, la defiscalizzazione per le spese di acquisto del gasolio per il primo trimestre dell'anno.

Abbiamo insistito per avere, nell’ultima bozza del nuovo regolamento di modifica dei fondi europei, una nuova norma per consentire di pagare il fermo pesca, anche per la fattibilità delle operazioni di pesca.

Abbiamo messo in atto tutto il possibile per dare garanzie di stabilità ad un comparto che sta soffrendo la crisi in maniera oggettivamente strutturale. Continueremo a dare forza alla nostra azione, cercando di non tralasciare alcun dettaglio e proseguendo con il dialogo sui territori.

Così, in una nota il senatore Francesco Battistoni Sottosegretario al Mipaaf