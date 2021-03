Pesca: Bazzaro (Lega), da Ue ennesimo schiaffo a nostri pescatori: telecamere a bordo significa penalizzare settore già in crisi

Una follia quella imposta dall’Europa di rendere obbligatoria l’installazione di telecamere a bordo delle imbarcazioni inserite in una sorta di 'black list'. Se l’obiettivo del Parlamento Europeo è tutelare maggiormente prodotto, consumatore e l’intera filiera è davvero fuori strada anche perché i nostri pescatori detengono senza dubbio un eccellente record di conformità alle norme. La decisone dell’Europa, appoggiata senza non troppo stupore da Pd, M5S e IV, serve solo a penalizzare un settore che, purtroppo, è già in fortemente in crisi e nell’ultimo anno anche duramene colpito da questa pandemia. I nostri pescatori, veneti e non solo, necessitano di sostegni, tutele e semplificazioni non di nuove restrizioni. La Lega, a tutti i livelli, anche in questo continuerà ad opporsi”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK