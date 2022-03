Pesca, Bergesio, Lega: Bene la sospensione del divieto di immissione di specie non autoctone

Come da tempo richiesto dalla Lega, è nuovamente autorizzata nella nostra Regione l’immissione in natura di specie non autoctone”. Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta quanto previsto dal Comma 837 bis della legge 30 dicembre 2021 n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024) con la modifica recentemente introdotta con la legge “Proroga Termini” del 25 febbraio 2022 e il successivo provvedimento emanato dalla Regione Piemonte.

Infatti il Comma 837 della legge 234/2021 come modificata attesta che fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell’8 settembre 1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche).

Pescatori ed operatori del settore hanno già espresso soddisfazione per la decisione.

“Il Piemonte e il Cuneese sono zone di pesca ed il comparto riveste grande importanza nell’economia del nostro territorio – dice il Senatore -. La Regione Piemonte, con l’Assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, ha immediatamente preso atto della nuova disposizione, con un intervento tempestivo e risolutivo. Di conseguenza Province e Città metropolitane possono nuovamente autorizzare l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata fino al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020”.

“L’interruzione, a seguito del Decreto 2 aprile 2020, dell’immissione nelle acque regionali di diverse specie da sempre fulcro del sistema della pesca regionale come il Coregone Lavarello o la Trota Fario, stava causando grosse complicazioni alle filiere della pesca sportiva e professionale già duramente messe alla prova anche dalla siccità”, dichiara Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura.

“Quanto previsto dalla Legge di Bilancio è un risultato ottenuto grazie al lavoro portato avanti dal nostro movimento sia a Roma sia in Piemonte – dice l’esponente della Lega -. Da tempo ci occupiamo della problematica e lo scorso anno avevo presentato una specifica interrogazione al Ministro della Transizione Ecologica. Ringrazio l’Assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, che da subito si è battuto affinchè non trovasse applicazione la norma che vieta l’immissione di specie non autoctone, per aver dato attuazione alla nuova disposizione”.

Il Senatore Bergesio conclude: “Una decisione di buonsenso, in un periodo di incertezza, che dà una risposta chiara e concreta alle richieste delle associazioni, degli operatori del settore e degli appassionati, e che permetterà di riportare in auge una grande tradizione del Piemonte, come è appunto quella della pesca della trota fario. Questo è un ottimo inizio per compiere un ulteriore passo che porti ad una definitiva riduzione delle restrizioni dato che questa norma non pregiudica nessun aspetto ambientale”.