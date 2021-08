Pesca, Casanova (Lega) incontra i Consorzi di Rimini e Pesaro: “Fondamentale battaglia in Ue per nuova deroga vongole, difendere comparto italiano”

"Il Piano vongole europeo fissa a 25 millimetri le dimensioni dei molluschi prelevabili; grazie alle deroghe per cui l'Italia si è battuta siamo riusciti ad ottenere una temporanea riduzione delle dimensioni del mollusco a 22mm", spiega Casanova. "Ed è questo lo standard che intendiamo riagganciare, battendoci per una nuova deroga e lavorando a che questa diventi strutturale. Studi approfonditi dimostrano, infatti, che non solo i 22 mm costituiscono la dimensione prevalente delle vongole italiane ma che questo parametro è fondamentale in un'ottica green, per la tutela ambientale e dell'ecosistema marino. Tutti principi che l'Europa promuove e che sarebbero, pertanto, salvaguardati". All'europarlamentare i pescatori hanno chiesto un impegno forte in Commissione Pesca, di cui è componente. "Importante sarà anche la trasversalità politica della battaglia che andremo a condurre in UE a difesa delle nostre imprese, da Nord a Sud - dichiara ancora Casanova -, nella consapevolezza che avremo avversari agguerriti, come la Spagna, nostro principale concorrente nell'esportazione delle vongole. È necessario che ciascun componente italiano si svesta della maglietta partitica e indossi quella tricolore. Ne va delle sorti di un comparto fondamentale della nostra economia, per storia, tradizione, produttività, indotto. Personalmente interloquirò anche con i miei colleghi spagnoli, invitandoli a verificare di persona lo stato dell'arte in Italia per promuovere una solidarietà economica che passi attraverso possibili sinergie politiche".

