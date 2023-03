Pesca, Centootto. Rota (Fai Cisl): Mar Mediterraneo punto di riferimento economico importante per l’Italia. VIDEOINTERVISTA

“Il Mediterraneo è un mare pescoso e importante per la nostra marineria di Mazara del Vallo. Quindi è un punto di riferimento economico non soltanto per l’Italia ma anche per tante marinerie che vanno a pescare nel nostro Mediterraneo. E la storia di questi diciotto pescatori trattenuti per 108 giorni in Libia ha un risvolto umano di un’esperienza drammatica vissuta in Libia. Dei pescatori che svolgevano la loro attività sono stati sequestrati e da quello che ci è dato sapere dal ministero degli Esteri si oscillava tra una richiesta di riscatto e la possibilità addirittura di scambiare dei prigionieri libici nel nostro paese. Ma sono notizie ufficiose che abbiamo raccolto. La pesca per noi è un settore importante, e con “Centootto” abbiamo voluto raccontare alcune esperienze di vita e allo stesso tempo richiamare l’attenzione sul Mediterraneo, sulle regole per pescare nel Mediterraneo per i paesi che si affacciano su questo mare.”

Così Onofrio Rota, Segretario Generale Fai-Cisl a margine dell’incontro “Centootto. Storie di pesca, incontri e scontri nel Mediterraneo” (il docufilm che narra il sequestro in Libia dei pescatori siciliani) svoltosi alla Camera dei Deputati