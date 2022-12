Pesca, Cerreto (FdI): ottimo lavoro di Lollobrigida a Bruxelles. Accordo salva il settore

Ancora una volta Italia protagonista in Europa Grazie all’abnegazione del Ministro Lollobrigida che in Europa in sede Agrifish a capo della delegazione italiana si è impegnato per la difesa dei pescatori italiani e della sovranità alimentare, s’ è raggiunto un importante accordo che prevede una riduzione dei limiti di cattura di pesca del 3% per i gamberi di fondo, l’incremento di oltre 530 tonnellate della quota italiana di pesca del tonno rosso ed è fatta salva la pesca dell’anguilla per il mese di dicembre. Questa è la nostra politica quella del fare e di essere sempre accanto agli operatori di settore che ogni giorno con grande sacrificio lavorano per la tutela dei nostri prodotti. Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, Capogruppo della XIII Commissione Agricoltura.