Pesca, Confagricoltura E.Romagna: Non c’è più un mercato per branzini e spigole delle valli costiere. Covid ferma la pesca

Stavolta l’Sos non arriva dai pescatori di mare ma da quelli meno conosciuti, i vallicoltori dell’Alto Adriatico. «Siamo stati costretti a fermare la pesca: è mancata la richiesta nel periodo delle feste e - spiega

Sono pescatori pressoché “invisibili” i vallicoltori. A costoro il Covid sta portando via tutto e insieme a loro rischia di scomparire un’attività imprenditoriale che dura da secoli, fonte di reddito per gli abitanti delle zone umide dislocate lungo la costa emiliano-romagnola e nelle sue aree interne, su una estensione d’acqua di oltre 22 mila ettari circa che va da Goro a Cervia passando per Comacchio. La vallicoltura è una forma di acquacoltura estensiva il cui ciclo produttivo comincia in primavera con la “semina” degli avannotti, all’interno delle aree lagunari, dove il pesce si alimenta e cresce in maniera naturale per poi essere pescato, dopo almeno tre anni di vita, con metodi tradizionali di cattura (es. il lavoriero). È una attività antica che concorre a preservare un ecosistema di notevole pregio naturalistico, ricco di biodiversità. Il prodotto ittico che se ne ricava ha un elevato valore nutritivo e biologico.

L’allarme lanciato da Paolo Ciani invoca il sostegno a una produzione tipica dell’Emilia-Romagna, di estrema rilevanza sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. «

Le avverse condizioni climatiche e l’incuria rappresentano dunque un pericolo reale spesso all’origine di morie ittiche massive. Per via dell’erosione marina, la foce del Reno è arretrata di 3 chilometri (in 40 anni) e adesso le onde del mare minacciano di sovrastare la statale Romea, con rischi per l’intera collettività. Ciani si rivolge alle istituzioni regionali: «

Confagricoltura Emilia Romagna vuole accendere i riflettori su questo importante comparto produttivo che peraltro si inserisce a pieno titolo nella

Così il presidente regionale