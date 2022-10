Pesca, Conte (Lega), in Europa l’Italia fa squadra per difendere comparto vongole e sovranità alimentare del Paese

“L’Italia è pronta a fare squadra per difendere le sue imprese e i lavoratori della pesca. Abbiamo l’occasione di ottenere la proroga per altri tre anni della deroga per pescare le vongole sottotaglia, ma come è noto c’è da affrontare il rischio che al Parlamento Europeo vengano sollevate obiezioni che rallentino o addirittura facciano saltare la deroga. Per questo motivo, ho promosso a Bruxelles un incontro tra gli eurodeputati italiani di ogni schieramento, l’ambasciatore italiano presso l’UE e i rappresentanti di categoria. È stata l’occasione per confrontarci anche con i consorzi di gestione delle vongole dell’Adriatico, coordinare le strategie da mettere in atto e compattare il fronte italiano per un obiettivo comune a difesa degli interessi del nostro Paese e di un comparto fondamentale per l’economia dei territori. Come già accaduto in passato, i nostri pescatori hanno dimostrato con fatti ed evidenze scientifiche che la pesca delle vongole nell’Adriatico è sostenibile sotto tutti punti di vista. Non possiamo permettere che tale modello di gestione della risorsa e la nostra sovranità alimentare vengano messi a repentaglio da interessi altrui. Positivo, quindi, l’incontro tutto italiano di oggi che ci ha visti uniti verso un obiettivo condiviso. La battaglia questa volta è difficile, serve il massimo impegno di tutte le parti coinvolte.”

Lo dichiara Rosanna Conte, europarlamentare della Lega e coordinatrice ID in commissione Pesca, in occasione dell’incontro di oggi promosso presso la sede del Parlamento UE di Bruxelles a cui hanno partecipato gli eurodeputati Pietro Bartolo (S&D), Rosa D’Amato (Greens/EFA), Annalisa Tardino (ID), Marco Campomenosi (ID), Raffaele Stancanelli (ECR), Nicola Danti (Renew); Stefano Verrecchia, Rappresentate Permanente Aggiunto d’Italia presso l’UE; e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e dei consorzi di gestione delle vongole.